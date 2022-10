ISW: – Russland leter febrilsk etter finansiering

MOBILISERING: Russland hevder at landet allerede har mobilisert over 200.000 soldater etter kunngjøringen den 21. september. Foto: OLGA MALTSEVA

Russland fortsetter å rekruttere nye soldater i hjemlandet, men nøyaktig hvor mye en slik mobilisering koster, er på nåværende tidspunkt uklart.

Tankesmien The Institute of Study of War (ISW) tror mobiliseringen har ført til økonomiske problemer i Russland, og at landets myndigheter sliter med å finne finansiering til å fortsette krigføringen mot Ukraina.

– Lokale russiske tjenestemenn ser ut til å være febrilsk på jakt etter måter å finansiere sine mobiliserte enheter ettersom Kreml i økende grad forventer at lokale administrasjoner betaler for krigsinnsatsen fra sine egne budsjetter, skriver ISW i sin nyeste situasjonsrapport.

Blir bedt om «donasjoner»

Flere bedriftseiere skal ha blitt bedt om å «donere» en prosent av inntektene til mobiliseringen av personell, mens andre skal ha blitt tvunget til å overføre penger til tross for å ha gjort motstand.

Noen bedrifter skal, ifølge tankesmien, ha blitt tvunget til å «frivillig» donere vekk en dagslønn til de ansatte.

Dette er imidlertid ikke noe nytt i Russland, og ISW hevder det samme ble gjort tilbake i 2014 under annekteringen av Krim-halvøya.

Hevder «alle» blir sendt

Flere innbyggere i russisk-okkuperte områder i Ukraina skal ha blitt utsatt for tvangsmobilisering de siste dagene, ifølge ISW, som beskriver rapporter fra et ukrainsk motstandssenter 6. september.

– Russiske styrker begynte tvangsmobiliseringen av ukrainske borgere i russisk-okkuperte Kremmina og Starobilsk, Luhansk fylke, skriver tankesmien i sin siste situasjonsrapport fra krigen.

Ukrainere i alle aldre og helsestatuser skal, ifølge rapportene, ha blitt sendt til frontlinjen uten skikkelig trening eller utstyr.

Dersom soldatene skulle dø i kamp, vil det kunne telle som ukrainske dødsfall og dermed bidra til å påvirke den mentale krigføringen mellom landene i Russlands favør, melder tankesmien.