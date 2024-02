Israelske styrker har stormet Nasser sykehus

Israelske styrker stormer Nassersykehuset i Khan Younis sør i Gaza, sier en talsperson for helsedepartementet i Gaza. Helsedepartementet sier IDF har revet muren sør for sykehuset, for så å ødelegge ambulansegarasjen, telt og massegraver inne på sykehusområdet.

Alle pasienter, også de på intensivavdelingen, skal ha blitt beordret om å flytte seg til en annen del av sykehuset, og helsedepartementet advarer om en nærstående humanitær katastrofe.

Gaza-lege Mohammed Harara publiserte denne videoen på Instagram torsdag. Bildene er verifisert av Reuters.



Leter etter gisler

Israels militære styrker (IDF) bekrefter at de har spesialstyrker inne på Nasser-sykehuset.

– Aksjonen er iverksatt basert på etterretning som indikerer at Hamas bedriver terrorvirksomhet inne på sykehuset, skriver IDF på X.

IDF har foreløpig ikke fremmet bevis for påstandene, men sier de sitter på «troverdig etterretning» som tilser at det Hamas oppbevarer flere døde gisler inne på sykehuset.

Ifølge Reuters er israelske spesialstyrker inne på sykehuset.

– Vi gjennomfører nøye planlagte redningsoperasjoner , slik vi har gjort tidligere, på steder hvor vi mener det befinner seg døde gisler, sier IDF i en uttalelse.

EVAKUERT: Tusenvis av palestinere har søkt tilflukt ved Nasser sykehus de siste ukene. Onsdag fikk alle beskjed om å evakuere. Foto: Mohammed Salem/Reuters

Flere mistenkte skal være pågrepet av IDF i forbindelse med stormingen.

En pasient ble drept og seks ble skadet da israelske styrker skjøt mot sykehuset torsdag morgen, melder AP, som siterer leger ved sykehuset.



Dr. Khaled Alser, en av de gjenværende legene på sykehuset, sa til AP tidligere at situasjonen eskalerer for hver time og hvert minutt.

Nasser sykehus er det største sykehuset på den sørlige Gazastripen, og ett av bare 13 delvis funksjonelle sykehus på den palestinske enklaven enklaven.