Israel: Traff egyptisk grensepost med et uhell

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter at en av deres stridsvogner for «kort tid siden» traff en egyptisk post nær grensen med et uhell.

IDF meldte om hendelsen på X (tidligere Twitter) 17.20 norsk tid. De beklager hendelsen og sier hendelsen etterforskes.

Hendelsen skal ifølge IDF ha skjedd i grenseområdet nær den israelske Kibbutzen Kerem Shalom.

En talsperson for den egyptiske hæren sier ifølge Reuters at egyptiske grensevakter pådro seg lettere skader etter å ha blitt truffet av fragmenter av skuddene.



Ifølge øyenvitner ble det sett en eksplosjon, før man hørte lyden av ambulanser, skriver Reuters.