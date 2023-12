Israel stormet minst to sykehus i Nord-Gaza

Menn over 16 år ble dratt ut av Al-Awda-sykehuset, avkledd, bundet og avhørt, sier Leger Uten Grenser.

Israelske soldater har stormet minst to av de siste fungerende sykehusene i Nord-Gaza. Angrepene fortsetter også i sør, og minst 100 palestinere skal være drept i angrep tirsdag.



Israelske soldater har tatt kontroll over Al-Awda-sykehuset i Gaza etter en tolv dager lang beleiring, opplyser Leger Uten Grenser, som har seks ansatte der.

– Menn over 16 år, deriblant seks av Leger Uten Grensers ansatte, ble dratt ut av sykehuset, avkledd, bundet og avhørt, opplyser Leger Uten Grenser i en uttalelse sendt til NTB tirsdag kveld.

– Etter avhørene ble de fleste av dem sendt inn igjen og fikk beskjed om å ikke bevege seg, heter det videre.

Nasser-sykehuset, det største sykehuset som fortsatt er i drift på Gazastripen, er ifølge Unicef angrepet to ganger det siste døgnet. Bildet er tatt etter israelske angrep på en barselavdeling ved sykehuset i Khan Younis søndag. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB

Al-Awda-sykehuset ligger i Jabalia-området nord på Gazastripen. Det er fortsatt titalls pasienter innlagt på sykehuset, blant dem 14 barn, opplyser Leger Uten Grenser.

Tomt for bedøvelse

Sykehuset er tomt for livsviktige medisinske forsyninger som generell bedøvelse og oksygen, ifølge organisasjonen.

– Hvis pasienter ikke får behandlingen de skal ha, er konsekvensen i verste fall at de dør. Dette inkludert 14 barn. På grunn av Israels blokade har det vært vanskelig å få inn livsviktig medisinsk utstyr, sier nødhjelpskoordinator Itta Helland-Hansen i Leger Uten Grenser Norge til TV 2.

Ifølge Gazas helsedepartement holder den israelske hæren 240 personer innesperret på sykehuset. Blant dem skal det være 80 medisinsk ansatte og 40 pasienter.

Helland-Hansen sier organisasjonen pr. nå har begrenset kontakt med sine folk på sykehuset.

– Vi vet ikke hva som skjer der inne nå. Det vi vet er at det har vært en tolv dager lang beleiring og at det i de siste ti ukene har vært utsatt for flere angrep, sier hun.

I november ble to leger ansatt i Leger Uten Grenser drept i et angrep på sykehuset.

Palestinske kvinner med likene av sine barn og barnebarn ved en såret mann på et sykehus i Rafah tirsdag. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

Israelske soldater har tidligere stormet flere sykehus rundt om i Gaza, deriblant kyststripens største sykehus Shifa. Sykehuset ble angrepet på nytt søndag, og til sammen minst 36 mennesker skal ha blitt drept. Dagen etter ble sykehuset angrepet på nytt, og 29 mennesker skal ha blitt drept, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA tirsdag.

– Israel viser ingen respekt for humanitærretten. Vi har sluppet tomt for ord. Det som må på plass nå, er en varig våpenhvile. Dette er en humanitær katastrofe vi mangler ord for å beskrive, sier Helland-Hansen.

Flere angrep

Israel får krass kritikk for sine angrep mot sykehus. Israel anklager Hamas for å bruke sykehusene til militære formål. Det er blitt avvist av sykehusinnsatte.

Minst 200 leger er drept i krigen i Gaza, ifølge WHO, som sier det er dramatisk færre helsearbeidere igjen.



Det har vært mange angrep i Sør-Gaza som har tatt livet av sivile de siste dagene. Dette bildet viser sørgende ved tildekkede lik utenfor likhuset i Rafah tirsdag Foto: Hatem Ali / AP / NTB

Al-Ahli-Arab-sykehuset i Gaza by ble raidet i løpet av natten. Ifølge kirken som driver sykehuset, ble muren foran hovedinngangen ødelagt. Flesteparten av de ansatte ble arrestert, opplyser de.

Ifølge pastoren Don Binder i St. George's-katedralen lot Israel bare to leger, fire sykepleiere og to vaktmestere fortsette arbeidet med å pleie over 100 alvorlig sårede pasienter. Det er ikke rennende vann eller elektrisitet der.

Kirkens Nødhjelp rystet

Direktør Fadel Naim sier at israelske soldater arresterte leger, pleiere og pasienter.

– Det israelske angrepet har satt sykehuset ut av drift. Vi kan ikke ta imot eller behandle skadde, sa Naim.

Al-Ahli-sykehuset har i mange år vært partnersykehus til Kirkens Nødhjelp, som er rystet over angrepet.

– Angrepene mot sykehus og sivile tilfluktssteder i Gaza er grusomme og fullstendig uakseptable, sier organisasjonens generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Han la til at fire personer som mandag ble brakt inn på sykehuset med skader etter skuddtrefninger med israelske soldater, døde tirsdag under stormingen av sykehuset.