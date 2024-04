Israel skal ha svart Iran

Iransk luftvern er aktivert og deler av luftrommet stengt etter at det er hørt kraftige eksplosjoner. ABC News melder at israelske raketter har truffet Iran.

To amerikanske kilder bekrefter overfor CBS News at en israelsk rakett har truffet Iran. Men kildene vil ikke oppgi hvor nedslaget skal ha vært eller si noe om omfanget av det israelske angrepet. Til New York Times skal skal to ikke navngitte israelske kilder uttalt at Israel står bak angrepet.

Israel har varslet at de vil angripe Iran som et svar på Irans drone- og rakettangrep mot Israel forrige helg. Et angrep som var Irans første mot Israel noensinne.

Klokken 05.03 sier israelske myndigheter at de ikke har noen kommentar på dette tidspunktet, ifølge Reuters.

Iranske kilder har uttalt at det ikke er et missilangrep.

Klokken 06.43 uttaler Irans kommandør Mihandoust at lydene hørt i Isfahan skyldtes at luftforsvaret har skutt ned et «mistenkelig objekt», melder Reuters.

Droner

Iranske statlige medier melder at droner er blitt skutt ned.

– Flere droner er blitt skutt ned av landets luftforsvar, og det er ingen meldinger om noe rakettangrep i øyeblikket, står det i en uttalelse fra det iranske romfartsbyråets talsmann Hossein Dalirian.

Ifølge en kilde med kjennskap til saken ble ikke USA varslet av Israel på forhånd, melder Reuters.

Stengte deler av luftrommet

Fars, det iranske statstilknyttede nyhetsbyråets, melder at det har blitt hørt eksplosjoner på flyplassen Isfahan. Det blir ikke oppgitt noe årsak til eksplosjonen. Flyplassen ligger sør for hovedstaden Teheran.



Lokale medier melder om eksplosjoner i Qahjaverestan, som ligger i Isfahan-provinsen.

Flere flyselskaper begynte å omdirigere flygningene sine over den vestlige delen av Iran, blant dem Emirates og FlyDubai. Selskapene oppga ikke noen begrunnelse, men meldinger utstedt til lokale luftfartsmyndigheter antyder at deler av det iranske luftrommet kan ha blitt stengt, melder nyhetsbyrået AP.

Rundt klokken 06.30 melder Reuters at flyrestriksjonen skal være opphevet.

En iransk kilde bekreftet kort tid etter klokken 04.00 torsdag morgen norsk tid overfor nyhetsbyrået Reuters at luftvern er aktivert i Isfahan-provinsen. Luftvern er aktivert også over andre byer, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Irna.

Fjernsynskanalen Press TV meldte litt senere at situasjonen i Isfahan er normal og at ingen eksplosjoner har funnet sted på bakken, og statlige medier meldte at iranske atomanlegg ikke er rammet.

– Kjernefysiske anlegg i Isfahan-provinsen er fullstendig sikre, melder nyhetsbyrået Tasnim, som siterer det byrået kaller «pålitelige kilder».

Iranske myndigheter har ikke kommet med noen uttalelser.