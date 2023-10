Israel nekter for å stå bak sykehusangrep i Gaza

Saken oppdateres

Flere hundre palestinere er drept og skadet etter at en rakett traff et område i nærheten av Al Ahli-sykehuset i Gaza by, melder helsemyndighetene i Gaza.

Hamas hevder sykehuset ble rammet av et israelsk luftangrep.

– Sykehusmassakeren er et nytt vendepunkt, sier Hamas-leder Ismail Haniyeh.

Israel nekter

Israel benekter å stå bak angrepet, og sier at deres etterretning viser at den palestinske gruppen Islamsk Jihad står bak.



FLAMMER: Et sykehusområde i Gaza er truffet av en rakett. Foto: Twitter

– Fra analysen av IDFs operative systemer ble det utført et omfattende rakettangrep mot Israel, som passerte i nærheten av sykehuset da det ble truffet, skriver det israelske luftforsvaret på Twitter.



Islamsk Jihad benekter at de er ansvarlige for sykehusangrepet, sier en talsmann til Reuters.

TV 2 advarer om sterke bilder lenger ned i saken.



Hamas til TV 2: – Barbarisk

En talsperson for Hamas sier til TV 2 at han anslår at minst 500 personer er drept i angrepet.

Tidligere tirsdag var det meldt at 3000 palestinere er drept siden krigen brøt ut den 7. oktober.



– Nå har vi all rett til å forsvare oss selv. Etter denne barbariske forbrytelsen er det nok ingen som vil klandre palestinere for å stå opp for seg selv, sier Bassem Naeem, talsperson for Hamas til TV 2.

Hamas mener et slikt angrep bør gjøre at vestlige land revurderer operasjonene sine i Midtøsten.

– De som har støttet disse forbrytelsene ved å forsyne Israel med disse våpnene, må beregne sine posisjoner på nytt, for jeg er sikker på at deres posisjon i regionen vil bli truet, sier han.

– Krigsforbrytelse

På sosiale medier florerer det bilder av et sykehus i flammer. Flere land og organisasjoner fordømmer nå angrepet.



Canadas statsminister Justin Trudeau kaller angrepet «grusomt og fullstendig uakseptabelt». Egypt, Jordan og Den arabiske liga fordømmer angrepet på det sterkeste og oppfordrer verdenssamfunnet til å gripe inn.

– Jeg oppfordrer hele menneskeheten til å ta grep for å stoppe denne enestående brutaliteten i Gaza, skriver Tyrkias president Tayyip Erdogan, som fordømmer Israel.

DØDE: Flere personer er drept. Bildet er tatt fra et annet sykehus, hvor de døde personene fra angrepet er fraktet til. Foto: Dawood NEMER / AFP

Verdens helseorganisasjon (WHO) fordømmer også angrepet og krever umiddelbar beskyttelse av sivile og helsetjenester.

Palestinernes president Mahmoud Abbas erklærte tirsdag kveld tre dagers landesorg. I en uttalelse fra kontoret hans heter det at angrepet er «folkemord og en humanitær katastrofe».

– Folkemord

Ifølge Al Jazeera ble sykehusområdet bombet uten forvarsel.

Hamas omtaler angrepet i en uttalelse på Telegram som et «folkemord». Sykehuset skal ha huset fordrevne mennesker, i tillegg til syke og skadde pasienter.

– De fleste av dem fordrevne familier, pasienter, barn og kvinner, skriver Hamas.



– Det internasjonale samfunnet og de arabiske og islamske landene må ta sitt ansvar og gripe inn umiddelbart.



– Kan ikke fortsette

Legen Mads Gilbert kaller angrepet for et historisk nederlag. Han er på vei til Gaza for å hjelpe helsemyndighetene. For tiden er han i Kairo i Egypt mens han venter på å få komme inn i Gaza.

GAZA: Legen Mads Gildbert har vært i Gaza flere ganger. Her er han i 2014. Foto: Mohammed Abed / APF

– Hvis ikke dette er krigsforbrytelser hva er da krigsforbrytelser? Dette er et historisk nederlag for vår tids menneskelighet og en verden der rettsregler, respekt for humanitære lover og grunnleggende trygghet for sivile, syke og skadde gjelder.

– Eklatant brudd på Genèvekonvensjonen og enhver grunnleggende moral. Vi håper Regjeringen viser handlekraft nå. Dette kan ikke fortsette!