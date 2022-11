Israel: Ligger an til seier for Netanyahu

Israels tidligere statsminister ser onsdag morgen ut til å gjøre et comeback som leder av landet.

Etter at nesten 80 prosent av stemmene er telt opp i Israel, ligger tidligere statsminister Benjamin Netanyahus blokk an til å få flertall i Israels nasjonalforsamling Knesset, etter det femte israelske valget på fire år.

Blokken, som består av Netanyahus Likud-parti, det høyreekstreme Religiøse sionistpartiet og to ultraortodokse partier, har ifølge den israelske avisen Haaretz en tydelig ledelse om å få flest av de 120 plassene i Knesset.

Men stemmeopptellingen gjenstår i flere liberale og arabiske områder, så det endelig resultatet er fremdeles ikke klart, skriver avisen.

To valgdagsmålinger tirsdag kveld tydet på at Netanyahu og hans blokk ville få 63 av setene, mens en annen anslo 61 av setene.

Når 79 prosent av stemmene er telt opp ligger blokken an til å vinne 65 seter, et klart flertall.

YTRE HØYRE: Tilhengere av det høyrevridde partiet Otzma Yehudit (oversatt til «Jødisk Styrke») jubler etter valgdagsmålingene ble kjent. Foto: CORINNA KERN

Likud alene ligger an til å få 31 seter, skriver Jerusalem Post. Mens fungerende statsminister Yair Lapids sentrumsparti ligger an til å få 24 seter.

Flertallet kan ryke

Israelske medier melder at det lille israelskarabiske partiet Balad kan komme over sperregrensen og få fire mandater. I så fall kan det bidra til at Netanyahus flertall ryker.

KAN MISTE MAKTEN: Statsminister Yair Lapid avbildet etter å ha avlagt sin stemme ved et valglokale i Tel Aviv tirsdag. Foto: POOL via Reuters

Det religiøse sionistpartiet (RZP) som ledes av den ytterliggående høyrenasjonalisten Itamar Ben-Gvir ligger an til å få 14 seter etter 79 prosent av stemmene er telt opp. Ultraortodokse jødiske partier får også stor oppslutning, ifølge Jerusalem Post.

Blokken til statsminister Yair Lapids ligger an til å gå tilbake til 49 eller 50 seter.

Netanyahu er allerede den statsministeren som har sittet lengst ved makten. Det har også under valgkampen pågått rettsprosesser mot ham.

Han er anklaget for korrupsjon, noe han konsekvent nekter for.

Stor valgdeltakelse

Oppslutningen ved valget er den høyeste siden 1999. 66,3 prosent av velgerne hadde avgitt stemme to timer før valglokalene stengte tirsdag kveld. Det er 5 prosentpoeng høyere enn på samme tid ved siste valg, som var i 2021.

Israelerne har vært kalt til stemmeurnene fem ganger på under fem år. Ustabiliteten har tæret på tilliten til demokratiet, de demokratiske institusjonene og politiske ledere.