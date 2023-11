Israel innfører daglige pauser i krigshandlingene

Israel vil innføre daglige humanitære pauser i krigshandlingene i nordlige Gaza. Pausene vil vare i fire timer og skal gi sivile palestinere muligheten til å evakuere lenger sørover på Gazastripen.

Det opplyser Det hvite hus torsdag ettermiddag, etter at en amerikansk delegasjon var i forhandlinger med israelske myndigheter tidligere på dagen.

Ifølge USAs utenriksdepartement kommer det til å være to humanitære korridorer som folk kan bruke til å flykte fra nord til sør på Gazastripen.

– Vi mener disse pausene er et steg i riktig retning, sier Det hvite hus.

FORDREVET: En ung palestinsk familie har flyktet sørover sammen med kattene sine. Foto: Arafat Barbakh/Reuters

USA sier Israel har forsikret dem om at det ikke vil pågå noen militæroperasjoner i det aktuelle tidsrommet.

Ingen demper på offensiven

Den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant sier det er snakk om «lokale, konkrete tiltak» på Gaza, som skal tilrettelegge for at sivile kan flykte.

Forsvarsministeren kommenterer ikke direkte uttalelsene til Det hvite hus, men understreker at de nye tiltakene ikke vil medføre en demper på offensiven i det nordlige Gaza.

– Dette vil ikke svekke krigshandlingene, sier Gallant ifølge Reuters. Han sier videre at krigen vil fortsette til Hamas er beseiret og alle gislene er løslatt.

– Ikke en varig løsning

FN anslår at 70 prosent av Gazastripens 2,3 millioner mennesker er drevet på flukt. De mener at enhver form for pause for humanitære årsaker på Gazastripen må koordineres med FN for å være effektive.

Generalsekretær Anne Bergh i Norges Røde Kors beskriver den humanitære situasjonen på Gaza som dramatisk. Bergh viser til at folk er i ferd med å tomme for mat og vann, mens stadig flere sykehus går tomme for drivstoff.

MIDLERTIDIG: Generalsekretær Anne Berg i Norges Røde Kors etterlyser varige løsninger for sivilefolkningen. Foto: Lise Åserud/NTB

– Derfor er det veldig bra hvis det nå er kommet til en enighet om pauser i kampene, slik at mennesker kan komme seg til tryggere steder, at nødhjelp kan komme frem til de som har behov for det og at sykehus kan få de forsyningene de trenger for å fortsette arbeidet sitt, sier generalsekretæren i en epost til TV 2.

Hun etterlyser nå permanente ordninger for sivilbefolkningen:

– Men selv om dette er én god nyhet er det viktig å understreke at det ikke er en varig løsning. Det må åpnes for vedvarende humanitær tilgang som sikrer at folk får det de trenger. sier Berg.

Nye gisler kan løslates

De daglige pausene vil fortsette så lenge det er behov for dem, sier Biden-administrasjonens sikkerhetspolitiske talsperson John Kirby. Han understreker at USA fortsatt ikke støtter en våpenhvile.



Kort tid senere kommer nyheten om at Palestinsk Islamsk jihad er klare til å frigjøre to gisler, så lenge visse vilkår blir innfridd. De to gislene er en kvinne og en mindreårig gutt, og skal frigjøres av humanitære og medisinske årsaker opplyser Al-Quds-brigaden i en video.

En talsperson for IDF tordner mot videoen, hvor både kvinnen og gutten er synlig, og stempler den som «psykologisk terrorisme».

KAN LØSLATES: Yagil Yaakov og Hanna Katzir kan løslates fra fangenskap. Foto: Skjermdump/PIJ

Ifølge Haaretz skal det det dreie seg om 13 år gamle Yagil Yaakov og 77 år gamle Hanna Katzir, som begge ble kidnappet fra Kibbutz Nir 7. oktober.

Det er ikke kjent hvilke vilkår Palestinsk Islamsk jihad stiller for å løslate gislene.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avvist å forhandle om våpenhvile mot løslatelse av gisler.

Ifølge Israel holder Hamas rundt 180 gisler, mens PIJ holder 40. Rundt 20 gisler skal være holdt av andre som er tilknyttet de to gruppene, skriver Axios.



Intense forhandlinger

Tidligere torsdag har representanter fra USA, Israel og Qatar deltatt på et diplomatisk toppmøte i Doha, som tok sikte på å forhandle frem løslatelsen av gisler i bytte mot en tre dagers pause i krigshandlingene.

– Jeg har bedt om en tre dagers pause for Gaza, og en pause som varer mye lengre enn det, sier president Joe Biden under en pressekonferanse torsdag kveld.

FORHANDLER: Et lengre opphold i krigshandlingene vil gi Hamas anledning til å løslate flere gisler. Foto: Ronen Zvulun/Reuters

USA støtter likevel ikke en våpenhvile, som også Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avvist.

CIA-direktør William Joesph Burns var blant de som var til stede på møtet i Doha, sammen med Qatars statsminister og lederen for den israelske etterretningstjenesten Mossad. Det skriver Reuters og Axios.

Ikke tilstrekkelig nødhjelp

Håpet er at en tre dagers pause også vil tillate mer nødhjelp å nå Gaza. Det vil være kjærkommet for en hardt prøvet sivilbefolkning, påpeker Bergh i Røde Kors.

– Den nødhjelpen som kommer inn nå er ikke tilstrekkelig og vi må gjøre mer for å sørge for at det kommer inn tilstrekkelig med forsyninger til befolkningen, sier Berg.

BEGRENSET: Et begrenset antall biler med nødhjelp har fått komme inn og ut av Gaza siden krigen brøt ut 7. oktober. Foto: Mohammed Abed/AFP

Selv om en tre dagers-avtale virker å være et stykke unna, håper generalsekretæren at de korte daglige pausene også vil gjøre sitt for å bedre situasjonen for både sivilbefolkningen og hjelpearbeiderne.

– Dersom denne avtalen opprettholdes, kan det kanskje bidra til at flere sivile kan få humanitær hjelp. Da vil det være et litt større rom til å utføre det viktige hjelpearbeidet som Røde Kors bevegelsen og andre humanitære aktører gjennomfører på Gaza.

Hamas i Egypt

Myndighetene i Qatar leder forhandlingene om å frigjøre gislene som har vært i Hamas sitt fangenskap siden 7. oktober. Forhandlingene tar sikte på å innføre en tre dager lang humanitær våpenhvile på Gazastripen, i bytte mot at Hamas frigir drøyt ti gisler.

Samtidig forhandles det også på den andre siden av konflikten. Torsdag var Hamas sine to øverste ledere på plass i Kairo for å diskutere situasjonen på Gazastripen.

Delegasjonen har møtt lederen for Egypts etterretningstjeneste, Abbas Kamel, ifølge en uttalelse fra Hamas torsdag.

En humanitær våpenhvile skal gjøre det mulig å bringe inn livsviktig nødhjelp til Gazastripen, inkludert en begrenset mengde drivstoff.



Israels angrep på Gazastripen er nå inne i sin andre måned, og de humanitære konsekvensene er enorme. Over 10.500 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept, og FN anslår at 70 prosent av Gazastripens 2,3 millioner mennesker er drevet på flukt.