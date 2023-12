Israel gjenopptar kamper mot Hamas på Gazastripen

Fredag morgen sier Israels forsvar (IDF) at de gjenopptar kampene mot Hamas på Gazastripen.

Kort tid etterpå melder flere medier om israelske angrep på Gazastripen. Det rapporteres om både drepte og skadde.



Israel anklager Hamas for å ha brutt våpenhvileavtalen først, etter at de skal ha skutt en rakett fra Gaza mot israelsk territorium natt til fredag.

Raketten ble uskadeliggjort av israelsk luftvern, ifølge IDF. Hamas har ikke kommentert påstandene.

Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor hevder Hamas også brøt en avtale om å løslate noen kvinnelige gisler.

– Den israelske regjeringen er forpliktet til å nå krigens mål – frigjøre kidnapperne våre, eliminere Hamas og sikre at Gaza aldri vil utgjøre en trussel for befolkningen i Israel, sier talsperson Ofir Gendelman.

SKADET: Et barn sjekkes for skader etter et israelsk angrep i Rafah, sør på Gazastripen, fredag. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Angriper flere steder

Ifølge avisen Haaretz melder Hamas om luftangrep mot Gazastripen i sør, mens artilleri angriper i nordvest.



IDF bekrefter at deres jagerfly angriper det de omtaler som Hamas-mål på Gazastripen.

Avisen Al Jazeera skriver at vitner i Gaza by og nord på Gazastripen sier det pågår harde kamper mellom Hamas-styrker og israelske styrker.

De melder at israelske tanks angivelig skyter mot flyktningleirene Nuseirat og Breijs.



I GANG IGJEN: En israelsk soldat har stilt inn siktet etter at våpenhvilen på Gazastripen har gått ut. Foto: IDF / Reuters / NTB

Ikke overrasket



Hovedlærer for landmakt ved Forsvarets høgskole, Sigbjørn Halsne, sier han ikke er spesielt overrasket over våpenhvilens bråstopp fredag.

– Det var et håp om at de skulle fortsette i det sporet man var, men Israel har uttrykt tre målsettinger ved sin operasjon, og gisselutleveringene relateres bare til én av dem, sier Halsne til TV 2.

– Vil du si at våpenhvileavtalen ble brutt først av Hamas, med rakettangrepet i natt?

– Ja, av det vi ser så er det det. Men like mye er dette (våpenhvilen) et spor som i alle fall fra israelsk side har sett ut til å tørke ut.

Halsne sier Israels angrep fredag morgen ser ut som en fortsettelse av det de gjorde før våpenhvilen.

UTTØRKET SPOR: Sigbjørn Halsne ved Forsvarets høgskole mener Israel har begynt å se våpenhvilen som et uttørket spor. Foto: Forsvarets høgskole

Tøft for sivile

Sivile palestinere har lidd store tap så langt i krigen, og Halsne mener dette ser ut til å fortsette.

– Dessverre så ser det nok mye ut som tidligere. Men Blinken (USAs utenriksminister) har i alle fall til en viss grad vært tydelig på at de forventer at Israel tar mer hensyn til sivile enn tidligere, sier han.

– Så får vi se om Israel har foretatt en justering eller fortsetter i samme spor.

Halsne mener imidlertid ikke at håpet er ute for senere avtaler om midlertidige våpenhviler.

– Situasjoner som dette er alltid veldig dynamisk og i endring, så nå får vi se hva som skjer de neste dagene.

Angrep mot sørlige Gaza

Halsne sier meldingene om bombing sør på Gazastripen kan tyde på en ny utvikling i Israels angrepsfokus.

– Det har vært del spekulasjoner blant eksperter på om det er den naturlig fortsettelsen at dette området, spesielt Khan Younis, er et mål, sier han.

– I så fall er et en helt annen utvikling enn det vi har sett før.

KHAN YOUNIS: Bildet viser resultatet av et av angrepene i Khan Younis fredag. Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB

Halsne sier det gjenstår å se om angrepene i sør blir gjort likt som i nord, eller om det vil være en annen fremgangsmåte.

Meldte om forlenget våpenhvile

Natt til fredag ble det først rapportert om at Israel og Hamas var enige om ytterligere ett døgn med våpenhvile. Egyptiske kilder opplyste dette til avisen Wall Street Journal.

Israel og Hamas har så langt ikke uttalt seg om den angivelige forlengelsesavtalen.

Den midlertidige våpenhvilen trådte i kraft forrige fredag, og har åpnet for humanitær hjelp til sivilbefolkningen på Gazastripen, og løslatelse av israelske gisler fra Hamas og palestinske fanger fra israelske fengsler.



– Folk vil dø

Håkon Jakob Røthing i Røde Kors mener partene ikke gjør nok for å sikre at sivilbefolkningen skal beskyttes og få hjelp.

– Dette er noe vi har vært forberedt på, så sånn sett har vi brukt dagene veldig bra til å hjelpe mange i løpet av de syv dagene der det var en deeskalering eller pause, sier Røthing til TV 2.

Han sier de fikk levert livreddende hjelp til nord-Gaza, som de ikke har fått gjort tidligere under krigen.

– Nå er vi tilbake til en situasjon der vi ikke får garantier fra partene, og ikke kan levere nødhjelp eller helsehjelp. Det vil si at vi ikke er i stand til å gjenopprette kriserespons for de som er såret, akutt syke eller blir fastklemt i bygningsmassen på nord-Gaza, sier han.

– Folk vil dø.

Røde Kors fortsetter imidlertid med ambulansetjenester på Gazastripen.

– Vi har høy synlighet på alle våre mannskaper så alle kan se at vi er en nøytralhumanitær aktør. Det er det verktøyet vi har nå. Partene gjør ikke nok for at sivilbefolkningen skal beskyttes og få hjelp.