Israel gjennomfører aksjon på Shifa-sykehuset

Israel gjennomfører en aksjon mot Hamas på et spesifikt området i Shifa-sykehuset, melder Reuters.

De ber alle Hamas-krigere overgi seg.

Operasjonen er ifølge militæret basert på etterretningsinformasjon. Gjennom operasjonen vil militæret nedkjempe Hamas og redde gisler, skriver det israelske forsvaret på X.

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and…

– Israel er i krig med Hamas, ikke med sivile i Gaza, skriver IDF.

Blant styrkene er medisinske team og folk som snakker arabisk og har fått spesialopplæring, ifølge militæret. Det skal ifølge Israel sørge for at ingen sivile «som brukes at Hamas som menneskelige skjold», blir skadd.

– Basert på etterretningsinformasjon og en operativ nødvendighet, gjennomfører IDF-styrker en presis og målrettet operasjon mot Hamas i et spesifisert område i Shifa-sykehuset, sier det israelske militæret i en uttalelse.

Til Al Jazeera forteller en lege at stridsvogner og bulldosere er inne på sykehusområdet. Han melder om eksplosjoner.

Til samme kanal opplyser en talsperson for helsedepartementet på Gazastripen at de israelske styrkene leter gjennom kjelleren ved sykehuset.

UKEVIS: I flere uker har Shifa-sykehuset tatt i mot skadde, såret og drepte etter angrep i Gaza. Foto: REUTERS/Mohammed Al-Masri/File Photo

Kort tid før uttalte en talsperson for Gazas helsedepartement, som styres av Hamas, Ashraf al-Qidra, til Al Jazeera at det israelske forsvaret IDF «informerte oss om at de vil raide Al Shifa sykehuset i løpet av de kommende minuttene»

Israel har uttalt at Hamas har en kommandosentral under Shifa-sykehuset, og at det er det største i Gaza, for å skjule militære operasjoner og holde gisler.

Hamas benekter for dette.

Sykehus og pasienter må beskyttes

Tirsdag kveld opplyste USA at de støtter Israel og uttaler at de har etterretningsopplysninger som viser at Hamas har en kommandosentral under sykehuset.

– Disse uttalelsene gir grønt lys for den israelske okkupasjonsmakten til å utføre flere brutale massakre mot sykehus, med mål om å ødelegge Gazastripens helsevesen og fordrive palestinere, skriver Hamas i en melding.

– USA har et direkte ansvar for å legge til rette for Israels folkemord på Gaza, het det videre fra Hamas.

Det hvite hus sier i en uttalelse at USA ikke støtter et angrep mot sykehus fra lufta og heller ikke ønsker en skuddveksling på et sykehus.

Uttalelsen kommer etter at det israelske militæret natt til onsdag meldte at det gikk inn i deler av Shifa-sykehuset.

Det hvite hus uttaler også at sykehus og pasienter må beskyttes.



Holder Israel ansvarlig

De palestinske helsemyndighetene holder de israelske styrkene fullt og helt ansvarlige for livene til helsepersonell, pasienter og fordrevne på Shifa-sykehuset.

Det uttaler myndighetene i en melding gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

I ukevis har Shifa-sykehuset fått et internasjonalt fokus da medisinsk personell ved sykehuset har uttalt at det knapt fungerer på grunn av stadige israelske angrep og mangel på drivstoff til strømgeneratorer.