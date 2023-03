Iris Persson er død

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den svenske Hollywood-fruen Gunilla Persson er i sorg etter at moren døde.

FAMILIE: Gunilla Persson og hennes mor Iris, her avbildet under en sykehusinnleggelse. Foto: Instagram

Iris Persson har lenge vært alvorlig syk, og har blant annet blitt diagnostisert med demens.

Onsdag la Gunilla Persson (64) ut et innlegg på Instagram, der hun fortalte at hennes mor hadde blitt smittet av covid.

– Jeg har den store sorgen av å fortelle at mamma har covid og fikk diagnose på det i dag, da hun ble ført til sykehuset med veldig lavt blodtrykk, skrev hun onsdag.

Torsdag formiddag delte hun den sørgelige nyheten om at moren har gått bort. Hun ble 97 år gammel.

– Jeg klarer knapt å skrive dette, så mye renner tårene. Jeg er fremdeles i fullstendig sjokk, starter hun innlegget med.

Var ikke forberedt

– Det, for meg, mest verdifulle mennesket (foruten Erika) har i kveld forlatt livet på jorda og hjertet mitt blør. Jeg er så sjokkert og sitter time etter time ved siden av henne her på sykehuset.

Persson forteller at hun ikke var forberedt på dette, da legen sa at moren responderte bra på blodtrykksmedisinen og at verdiene i blodet hennes var fine.

– Jeg hadde til og med tatt med næringen som hun skulle få i morgen tidlig, som er spesiell for mamma.

Hollywood-fruen skriver at hun bare skulle en rask tur ned i kantina på sykehuset, da hun fikk beskjed om at pulsen hennes var lav og hjertet hadde stanset.

– Helt uventet skjedde det! Erika er den største støtten jeg har, og det viser hun nå. Takk gode Gud for at jeg har henne, skriver hun om datteren Erika Persson (20).

Kjendisdatter

TV-seerne har blitt kjent med Iris gjennom blant annet «Svenske Hollywoodfruer», der datteren Gunilla har hatt en sentral rolle.

Da Gunilla var med på Farmen kjendis i 2019, måtte hun trekke seg på grunn av morens skrantende helse.

Hun sa følgende til God kveld Norge etter hun hadde kommet hjem igjen til moren for å pleie henne.

– Hun er dement og det har vært en vanskelig tid, men det er så verdt det. Hver dag er en lykke med mamma, fordi hun hadde aldri overlevd om hun hadde vært alene på en demensbolig.

Lang sykdomsperiode

Det er 12 år siden Gunilla flyttet moren fra Sverige til USA, slik at hun kunne passe på henne.

Gunilla har tidligere sagt at moren har hatt problemer med å få i seg mat og at hun har en vond hoste. I 2020 ble hun sendt til sykehus fordi hun «holdt på å kveles med sitt eget slim».

Den svenske Hollywood-fruen har også delt en rekke bilder av morens siste år på Instagram.