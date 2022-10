Iranske rettsmedisinere: Dette døde Mahsa Amini av

Cerebral hypoksi oppstår når hjernen ikke får nok oksygen.

Amini døde i moralpolitiets varetekt 16. september. Tre dager tidligere ble hun pågrepet fordi hun brukte hijaben feil.

Aminis far har sagt at hun hadde fått blåmerker på beina, og han har holdt politiet ansvarlig for datterens død. Rettsmedisinerne hevder imidlertid at Amini ikke døde som følge av slag mot hode eller kropp.

Rapporten sier ikke noe om hvorvidt hun har pådratt seg noen form for skader, men rettsmedisinerne skriver at hun falt mens hun var i varetekt på grunn av underliggende sykdommer.

Etter Aminis død brøt det ut demonstrasjoner i flere byer i Iran. Flere titalls demonstranter har mistet livet, noe som ført til at blant annet Amnesty og Human Rights Watch (HRW) har beskyldt Iran for å drepe demonstranter.

Ifølge den Oslo-baserte eksilgruppa Iran Human Rights (IHR) har minst 154 mennesker blitt drept i voldsomme protester, mens Amnesty og HRW har operert med noe lavere tall.

Også i en rekke andre land er det blitt holdt demonstrasjoner og markeringer til støtte for iranske kvinners rettigheter.