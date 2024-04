Iran angriper Israel

Iran har startet sitt angrep mot Israel lørdag kveld. Det er ventet at angrepet kommer til å vare i flere timer utover natten.

Klokken 22.15 bekrefter IDFs talsmann Daniel Hagari at dusinvis av droner skal være sendt fra Irans territorium. Deretter kom meldinger om at ballistiske missiler er avfyrt.

– IDF er i høy beredskap og overvåker hele tiden den operative situasjonen, sier Det israelske forsvaret til TV 2.

– Vi ber publikum lytte og følge instruksjonene fra myndighetene og IDF, sier de videre.

Irans revolusjonsgarde bekrefter også at de har skutt opp dusinvis av droner og missiler mot spesifikke mål i Israel. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som siterer iranske statlige medier.



Houtiene i Yemen og Hezbollah skal også ha avfyrt missiler mot Israel etter at Iran startet sitt angrep.

Stengte skoler

Fra klokken 23.00 lokal tid har Israel valgt å innføre flere sikkerhetstiltak i landet.

Alle skoler og ungdomsarrangementer er avlyst. Det er også satt inn forbud mot folkemengder med mer enn 1000 mennesker.

Ifølge Ynet har Iran senere lørdag kveld lansert en tredje runde med droner mot Israel. Totalt skal det være snakk om hundrevis av droner og flere kryssermissiler, skriver israelske nettavisen.



Dronene er ventet å ta noen timer før de treffer Israelsk luftrom, ifølge Hagari.

Stenger luftrommet

Flere land har stengt luftrommet lørdag kveld, som følge av det ventede angrepet.

Både Jordan, Iran, Irak og Libanon har valgt å stenge luftrommet midlertidig for all trafikk. Det er også ventet at Israels luftrom stenges rundt midnatt.

Jordanske luftfartsmyndigheter sier forsvarsstyrkene i landet er klare til å skyte ned alle iranske droner eller fly som krenker luftrommet, melder Reuters.

Ifølge Sky News har Jordan erklært unntakstilstand etter at Iran skjøt opp dusinvis av droner og missiler mot Israel.



Også Syria har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters.

Det israelske flyselskapet El Al Airlines bekrefter at det er avlyst 15 flyvninger lørdag og søndag, ifølge Reuters.

Statlig fly har lettet

Det statlige transportflyet til Israel, Wing of Zion, lettet lørdag kveld fra en militær flyplass sør i Israel.

Det skriver den israelske avisen The Times of Israel.

Flyet ble bygget for den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu, men har aldri før blitt brukt offisielt, skriver avisen.

Netanyahus fly lettet kort tid etter at Israel skjerpet sikkerheten i påvente av et angrep fra Iran.



Talspersoner i det israelske forsvaret sier Iran mest sannsynlig vil angripe militær infrastruktur og ikke sivile mål, ifølge avisen.



Holder kabinettmøte

Israel krigskabinett skulle holde et møte klokken 22.00 norsk tid i hovedkvarteret til IDF for å drøfte den dramatiske situasjonen, melder Ynet.

Kabinettet består blant annet av statsminister Benjamin Netanyahu, utenriksminister Israel Katz, forsvarsminister Yoav Gallant og justisminister Yariv Levin.

KRISEMØTE: Israels krigskabinett er samlet for et møte i hovedkvarteret til IDF lørdag kveld. Foto: Israelske myndigheter

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier landet er forberedt på angrep.

– Israel har forberedt seg på et direkte angrep fra Iran. Våre defensive systemer er utplassert; vi er klare for ethvert scenario, både defensivt og offensivt. Staten Israel står sterkt, sier Netanyahu i en TV-sendt tale lørdag.

– Den som skader oss, vil vi skade, sier Netanyahu videre.

Netanyahu ber israelske innbyggere om å følge alle ordre som kan bli gitt av militæret.



BESKJED TIL INNBYGGERNE: Israels statsminister Benjamin Netanyahu ber alle israelske innbyggere om å følge ordre som kan bli gitt av militæret. Foto: Ohad Zwigenberg

Biden i møte

USAs president Joe Biden har lørdag avlyst en tur i Delaware for å haste seg tilbake til Washington.

Rundt midnatt lørdag er han i møte med nasjonale sikkerhetstjenestemenn og kabinettmedlemmer i Det hvite hus for å diskutere hendelsene i Midtøsten, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bakgrunnen for angrepet er at Iran har lovet å gjengjelde et angrep mot Irans konsulat i Syria der flere høyere offiserer i den iranske revolusjonsgarden ble drept.

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i angrepet, som fant sted den første april.

Israel har blitt beskyld for å stå bak angrepet, men har så langt ikke kommentert hendelsen, ifølge NTB.