Intense kamper ved flere sykehus på Gazastripen

WHO har mistet kontakten med Shifa-sykehuset og frykter for hundrevis av pasienters liv. Nå intensiveres kampene rundt flere sykehus, ifølge FN.

Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

Israel har intensivert angrepene rundt flere sykehus i Gaza by og det nordlige Gaza.

Det skriver FNs kontor for menneskerettigheter (OCHA) i sin daglige oppdatering publisert natt til søndag.

Situasjonen ved det største sykehuset al-Shifa, nord på Gazastripen, er kritisk.

– Situasjonen på al-Shifa blir bare verre. Ingen der føler seg trygge. Jeg så en familie på fire som prøvde å forflytte seg, men de ble beskutt, og kom tilbake skadet.



Det forteller en lege til nyhetsnettstedet Al Jazeera.

UT AV RUINENE: Palestinere bærer et dødt barn ut av ruinene. Foto: Abed Khaled / AP

Sykehuset skal være helt ute av drift og under angrep av israelske styrker.

OCHA gjengir meldingene om at sivile, pasienter og helsepersonell ble skutt da de forsøkte å flykte fra sykehuset.

Det fryktes nå for livet til hundrevis av pasienter ved sykehuset, inkludert 37 premature babyer, som ligger i kuvøse.

To premature barn i kuvøser har dødd som følge av strømmangel.

Nå hevder også Hamas at hjerteavdelingen på Shifa-sykehuset er ødelagt i et israelsk angrep, ifølge NTB.

Dette er Israels hovedmål

Sigbjørn Halsne, hovedlærer for landmakt på Forsvarets høgskole, forteller at det foregår kamper mellom Hamas og IDF rett i nærheten av Shifa-sykehuset.

– Begge parter er ganske tilbakeholde med informasjon om kampene som pågår, så det er vanskelig å gi detaljert informasjon, sier han.

SØRGER: Palestinere sørger over døde familiemedlemmer på sykehuset i Khan Younis lørdag. Foto: Fatima Shbair/AP Photo

– Det vi vet er at israelske styrker og Hamas er i pågående kamper rett ved sykehuset.

En talsperson for Det israelske forsvaret (IDF) avviser imidlertid at israelske styrker skyter mot Shifa-sykehuset i Gaza.



Ifølge israelsk etterretning har Hamas skjulte kommandosentraler i tunneler under Shifa-sykehuset. Denne påstanden avviser Hamas.



Men ifølge Halsne er det disse tunnelene som er Israels hovedmål.

– Israel har selv sagt at deres hovedmål er å ta ut Hamas sitt kommandosystem og frigjøre gislene som fremdeles befinner seg på Gaza.



SKADET: En skadd person får hjelp ved Al-Ahli sykehuset på Gazastripen. Foto: Reuters/ Mohammed Al-Masri

– Er det grunn til å tro at denne etterretningen stemmer?



– Vi har ikke innsyn i om dette stemmer, nei. Det eneste vi vet er at Hamas tidligere i denne har klargjort blant annet moskeer og skoler for rakettoppskytning. Det viser bilder fra israelsk etterretning.



Om Israels etterretning stemmer, mener Halsne det vil gjøre krigføringen svært vanskelig.

– Sykehusene skal være fredet for krig. Hvis det stemmer at Hamas har et kommandosenter under sykehuset, har de gjort krigføringen enda vanskeligere for Israel, sier han.

MANGE DØDE: Døde kropper ligger utenfor sykehuset al-Shifa. Foto: Dawood Nemer /AFP

Sykehus har særskilt rett til beskyttelse i henhold til internasjonal humanitær rett. De kan ikke brukes for å skjerme militære mål fra angrep, skriver FN.

I tillegg understreker organisasjonen at enhver militæroperasjon rundt et sykehus må ta grep for å beskytte pasienter, helsepersonell og sivile.



Ikke lengre kontakt

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier de ikke lenger er i stand til å kommunisere med sine kontakter ved Shifa-sykehuset i Gaza.

– Mens det kommer fram forferdelige rapporter om at sykehuset er utsatt for gjentatte angrep, antar vi at våre kontakter har sluttet seg til de titusener av fordrevne som hadde søkt tilflukt ved sykehuset og flykter unna området.

Det skriver WHO i en pressemelding natt til søndag.

– Vi er svært bekymret for sikkerheten til helsepersoner, hundrevis av syke og skadde pasienter, inkludert babyer i kuvøse, og fordrevne som befinner seg ved sykehuset, skriver de videre.

Selv om det kun gis akuttmedisinsk behandling, er det dobbelt så mange innlagte som det er kapasitet. ifølge WHO.

PÅGÅENDE KAMPER: Skadde palestinere får behandling på al-Shifa sykehuset etter pågående kamper mellom Israel og Hamas. Foto: Dawood Nemer / AFP

Organisasjonen gjentar sin oppfordring til umiddelbar våpenhvile, «som den eneste måten for å redde liv og redusere de grusomme lidelsene».

De minner også om at helsepersonell, pasienter, sykehus og personer som søker tilflukt der, er beskyttet av Genèvekonvensjonene og folkeretten.

Ber om evakuering

WHO ber også om uhindret evakuering av kritisk sårede og syke til Egypt og avslutter pressemeldingen med at «alle gisler må få nødvendig medisinsk hjel og løslates uten vilkår».

Den israelske hæren sier de vil gi nødvendig hjelp etter at ansatte ved Shifa-sykehuset i Gaza har bedt om hjelp til å flytte babyer til et sikrere sykehus.

– Staben ved Shifa-sykehuset har bedt om at vi hjelper til med å overføre babyer fra barneavdelingen til et tryggere sykehus. Vi vil gi den assistansen som trengs, sier talsmann Daniel Hagari i Israels væpnede styrker (IDF).