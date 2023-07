– Innsatsen har reddet liv her i natt

– Det ble meldt om brann, og etter hvert ble det ble klart at dette var et veldig alvorlig tilfelle av brann, sier Innsatsleder Anders Strømseter på stedet.

– Jeg er helt tydelig på at brann og politi har reddet liv her i Drøbak, sier Strømseter natt til onsdag.

RESPONSTID: Ni minutter. Foto: Hans O. Torgersen

Spredde seg i trehusbebyggelse

Tettstedet Drøbak er kjent for den idylliske trehusbebyggelsen ved fjorden. Det var ett av de nyere trehusene i Råkeløkkeveien i Drøbak som hadde tatt fyr, og det var stor spredningsfare, forteller Operasjonsleder Pål Bjelland.

– De som ringte inn først så det på avstand, så de visste ikke hva som brant. Etter hvert ble det klart at et hus som var totalt overtent.

Meldingene kom inn klokken 01.23, og brannvesenet var på plass ni minutter senere. Beboerne i det brennende huset kom seg ut, men de avgjorde raskt at også nabohuset måtte evakueres. Det skulle vise seg å være en god avgjørelse. Der bodde det eldre personer og en rullestolbruker som trengte hjelp til å komme seg ut, og kort etter sto også det huset i flammer.

Da var også helse på stedet. En tenåring ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk.

27 personer evakuert

Det første husets tre leiligheter var evakuert, og de to leilighetene i huset ved siden av var også evakuert før flammene fikk tak.

Men spredningsfaren var stor, og det ble nødvendig å evakuere 27 personer alt i alt. Det sto lenge om hjemmene til flere mennesker, og det var ikke mulig å få kontroll på spredningsfaren før 04.37.

I morgentimene arbeidet Brannvesenet fortsatt med slokking. Foto: Hans O. Torgersen

– Vi hadde en veldig god dialog med kommunen, som har vært flinke og til stede, sier Bjelland til TV 2.



De evakuerte fikk raskt innkvartering på et lokalt sykehjem. Kommunen er i gang med å finne et alternativt husvære til de som har mistet hjemmet sitt i natt. Leilighetene i de to husene var totalskadd, men mange kan vende hjem i morgentimene onsdag når røyken legger seg i området.