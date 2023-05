– De fortalte meg at den er utsatt. Må jeg vente nye to måneder for å få en ny avtale? spør Dina El-Dani da nyhetsbyrået Reuters besøker henne på beleirede Gazastripen.

Den palestinske kreftsyke kvinnen trenger hjelp av onkelen for å gå.

Hun viser frem de skadede neglene og de oppsvulmede hendene som følge av sykdommen. Det er tydelig at hun er i smerte når hun beveger seg.

Avtalen hun hadde med en doktor tirsdag ved sykehuset Augusta Victoria i Jerusalem, skulle slå fast hvilken strålebehandling hun skulle få.

MÅ HA HJELP: Kreftsyke Dina El-Dhani (t.h.) får støtte av onkelen når hun går. Foto: REUTERS/Fadi Shana

Men natt til tirsdag likviderte Israel tre høytstående medlemmer av den palestinske grupperingen Islamsk hellig krig på Gazastripen – noe som førte til massive rakettangrep tilbake, og at Israel stengte de livsviktige grenseovergangene til det blokkerte palestinske området.

– Jeg ber ikke om det umulige eller noe som ikke er i min rett, sier El-Dhani som sier at hun bestilte den nå utsatte timeavtalen for to måneder siden.

– Døden min fremskyndes

Hun frykter at Israel ikke vil være medgjørlige med tanke på en tillatelse til å reise over grensen når den væpnede konflikten avtar for denne gang.

– Grenseovergangen er livet mitt, fordi som pasienter har vi bare behandling i Israel, sier 40-åringen – som under den nåværende konflikten, bor hos onkelen.

– Så hvis jeg ikke får tillatelse, vil enten behandlingen min utsettes eller døden min fremskyndes.

SYK: Palestinske Dina El-Dhani viser frem et bilde av seg selv under behandling for kreftsykdommen. Foto: REUTERS/Fadi Shana

El-Dhani er én av 432 kreftpasienter på Gazastripen som siden tirsdag ikke har fått behandlingen de skulle hatt, ifølge det palestinske helsedepartementet.



27 av disse pasientene skal ha behov for livreddende behandling.

– Alle mine drømmer stanset

Ifølge Israel har grenseovergangene vært under konstant trussel fra palestinske raketter siden tirsdag.

Også Egypt opprettholder blokaden av Gazastripen, som følge av det de mener er sikkerhetsbekymringer, men har én grenseovergang til det palestinske området.

– Dessverre lever vi mellom to grenseoverganger og er beleiret fra begge sider, sier Aya Kolab (30) og viser til Israel og Egypt som ligger på hver sin side av Gazastripen.

ØDELEGGELSER: Palestinere undersøker ruinene av et hus etter et israelsk luftangrep fredag. Foto: AP Photo/Fatima Shbair

Hun skulle ha tatt en gentest ved et sykehus i den israelske storbyen Tel Aviv som del av sin behandling.

– Alle mine drømmer stanset fordi krigen hindret meg fra å dra, siden Erez-grenseovergangen er stengt, skrev hun ifølge Reuters på sosiale medier, og viste til hovedgrenseovergangen mellom Gazastripen og Israel.

Minst palestinere 33 drept

De fire dagene med intense angrep fra hver side, har forstyrret livet til millioner på Gazastripen.

Minst 33 palestinere er så langt drept. Blant dem er flere sivile, inkludert minst seks barn. Også flere høytstående medlemmer og ledere av Islamsk hellig krig er drept, som ifølge Israel er målet for militæroperasjonen de har kalt «Skjold og pil».

I tillegg er 147 palestinere såret i israelske angrep. Israel hevder at fire palestinere ble drept av palestinske raketter som falt ned på Gazastripen.

På motsatt side ble én israelsk kvinne i 80-årene drept da en rakett traff et hus i byen Rehovot, sør for storbyen Tel Aviv. Flere andre ble skadet.

ANGREP: Raketter avfyres fra sørlige Gazastripen mot Israel fredag. Foto: SAID KHATIB / AFP)

Fra flere hold er det forsøkt å mekle frem en våpenhvile, men uten hell – Israel har trukket seg fra forhandlingene som følge av raketter skutt mot landet, ifølge avisen Haaretz – som fredag kveld skriver at det egyptiske forsøket på å forhandle frem en våpenhvile ikke har hatt noen gjennombrudd.

Siden 2006, året etter at Israel trakk seg ut fra Gazastripen som de hadde okkupert siden 1967, innførte landet en blokade av det palestinske området – som gjør at Gazastripen i stor grad er isolert fra resten av verden og de okkuperte palestinske territoriene, for uten de nevnte grenseovergangene.