«Zombiedop» herjer: – Kan komme til Norge når som helst

Det hvite hus i USA kaller det en voksende trussel mot befolkningen.



I Storbritannia advares det om at «zombiedopet» nå har infiltrert markedet.

Det får Norge til å være ekstra årvåkne. Senest onsdag denne uken var overlege ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, Merete Vevelstad, i et møte med Kripos.

Hestedop

På agendaen sto blant annet «zombiedopet».

– Vi er ikke kjent med at det er påvist i Norge enda, verken i biologiske prøver fra personer eller i stoffbeslag, sier Vevelstad til TV 2.

Kripos opplyser at de heller ikke har funnet stoffet i noen beslag analysert hos dem.



– Det er vanskelig å si hvor sannsynlig det er for at det kan komme til Norge. Vårt budskap på onsdagens møte var ikke noe særlig annet enn at vi enda ikke har sett det i Norge, sier seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos.

LIVSFARLIG: Syntetiske opioder er potensielt livsfarlig å få i seg, sier overlege Merete Vevelstad. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Stoffet de snakker om heter xylazin, og er i Norge kun tilgjengelig for veterinærer. Der brukes det blant annet til å bedøve hester og katter.

Nå opplever flere land en økende trend der stoffet blandes ut med heroin eller fentanyl, et syntetisk opiod som er cirka hundre ganger sterkere enn morfin.

– Xylazin virker sløvende og smertestillende. Det kan dessuten skape en veldig sterk abstinens, som gjør at folk vil trenge å ta nye doser, forklarer overlegen.

– Ikke enkelt

Men hvorfor akkurat hestedop har blitt et foretrukket stoff å blande ut ulovlige rusmidler med, er vanskelig å svare på.

– I Norge er det ikke enkelt å få tak i, og er kun tilgjengelig for veterinærer. Så hvorfor akkurat dette stoffet har funnet veien til markedet er ikke lett å si.

HJELP: En sykepleier gir helsehjelp til en bruker i Philadelphia i USA. Foto: Matt Rourke / AP

Selv om «zombiedopet» ikke er påvist i Norge enda, er det ikke nødvendigvis gitt at det ikke sirkulerer.

– Det er avhengig av hvilke parti av stoff som kommer til Norge, men det kan dukke opp når som helst, sier Vevelstad.

Brukere av stoffet utvikler ofte sår på huden og infeksjoner der de injiserer rusmiddelet. Det fører igjen til at huden kan begynne å råtne, ifølge Sky News.

– Pustestans og død

Vevelstad mener at xylazin ikke er hovedproblemet, men at det er én av mange markører for et illegalt rusmarked som har kommet ut av kontroll.

– Hele russituasjonen i dag er sånn at du ikke aner hva du får, dersom du kjøper et illegalt rusmiddel.

Siden 2023 har russituasjonen i Norge blitt mye farligere enn den noen gang har vært, mener Vevelstad.

– Dette skyldes at nitazener nå har dukket opp, blant annet som pulver, tabletter eller «nesespray», og gjerne umerket med tanke på innhold.

Nitazener er morfinlignende stoff som er 100-1000 ganger sterkere enn morfin. De gir derfor raskt pustestans og død, ifølge overlegen.

– I løpet av 2023 var det 13 nitazen-relaterte dødsfall i Norge, noe som er svært bekymringsfullt og på nivå med hva man ser i Storbritannia.