«Zombie-kontoer» lever egne liv: – Det er ubehagelig å miste kontrollen

Det er et utbredt problem at unge sletter appen, men ikke kontoen. Dermed lever innholdet videre ute på internett.

– Jeg har tre kontoer jeg ikke har tilgang på. På to av kontoene er det videoer av meg og venner. Det er ubehagelig å ikke komme inn på brukeren og slette innholdet, sier Axel Fuhr (15).

Han sitter i et klasserom på Marienlyst skole med klassekameratene sine. Alle rundt nikker, og sier de også har kontoer de ikke lenger har kontroll på.

– FLAUT: Axel Fuhr sier det er flaut å se tilbake på innhold han lagde tidligere. Men brukerkontoene har han ikke tilgang på. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg hadde flere kontoer som jeg opprettet for en stund siden. I ettertid har jeg prøvd å komme inn på disse. Men får opp hele tiden at passordet er feil. Man blir stengt ute, men du ser at kontoen fortsatt er der, men du har ikke tilgang på det, sier Elida Brandtzæg (15).

– Jeg synes det er veldig ubehagelig å miste kontrollen, sier hun.

– Store mørketall

Ifølge Norsis (Norsk senter for informasjonssikring) er dette et kjent problem. De kaller disse for «zombiekontoer».

– Dette er kontoer som lever videre, uten at eieren har kontroll på dette. Det er veldig vanlig at barn og unge er eiere av disse kontoene. Man sletter appen – men ikke kontoen, sier Karoline Hultman Tømte, faglig leder i Norsk senter for informasjonssikring.

Hun forteller at barn og unge har en tendens til å ofte opprette nye brukerkontoer på sosiale medier, og at barn har mange brukere.

– Så glemmer de innloggingen på kontoene. For å tilbakestille passordet, må de huske innlogging på e-postkontoen. Når barna glemmer eller mister disse i tillegg, mister de kontrollen over både kontoen og e-posten. Igjen oppretter de ny bruker med ny e-post.

IKKE BARE DE UNGE: Norsis legger til at «zombiekontoer» ikke bare gjelder barn. – Svært mange voksne har brukerkontoer i sitt navn som de ikke lenger har kontroll over, sier Karoline Hultman Tømte, faglig leder i Norsk senter for informasjonssikring. Foto: Moment Studio

Så langt i 2022 har Norsis håndtert rundt 30 saker som gjelder mistet eller glemt innlogging til tjenester, i aldersgruppen 12-18 år. Flere av disse henvendelsene gjelder gamle brukerkontoer, spesielt på TikTok.

Tømte forteller at det kan være store mørketall.

– Denne aldersgruppen, spesielt de yngste, kontakter i liten grad hjelpetjenester, andre voksne eller oss om hjelp.

Norsis sier det tilsynelatende er et uskyldig problem, men som kan by på større problemer.

– Det kan være at andre får tilgang til disse kontoene, og at de kan bli brukt til svindel eller til å lure andre. Barn og unge kan bli involvert i noe de ikke vil.

PRIVATE PROFILER: Barnevakten.no anbefaler private profiler for barn i barneskolealder slik at man har mer kontroll og styring på hvem man deler ting med. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Flaue over innhold

Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver og faglig leder i Barnevakten.no, sier det er ille når det ligger innhold i kontoer som oppleves uheldige eller som er mobbing og krenkelser.

– Vi snakker med unge som er flaue over ting de har delt år tilbake, og vi vet at mange har som praksis å gå tilbake og slette gamle poster på kontoer i sosiale medier, både fordi man selv forandrer seg i utseende og modning, og fordi at det som var kult for 3-4 år siden ses på som veldig lenge siden og flaut og «cringe», sier hun til TV 2.

Hun påpeker at dette spesielt gjelder kontoer man opprettet som ganske ung, gjerne uten samtykke, og som man har mistet nødvendig info om til å kunne slette selv.

– Barn og unge kan ha gitt fra seg personlige opplysninger i profilen eller at det ligger krenkende kommentarer under poster som gjør at det er ekstra belastende hvis man ikke får til å slette gamle kontoer.

Politiet kan ikke slette

Rune Fimreite, leder i nettpatruljen Vest politidistrikt, sier de jevnlig får henvendelser fra barn og ungdom om å få hjelp til å slette gamle kontoer.

– Det er mange som tror at politiet kan slette kontoer. Det kan vi ikke. Men vi prøver å gi dem råd om hvordan de kan gå frem for å gjøre det, sier Fimreite til TV 2.

Nettpatruljen sier det finnes ulike bruksanvisninger slik at man kan rydde opp i gamle brukerkontoer.

– Det er lett å opprette kontoer. Noen unge har ikke helt oversikt over hvor mange kontoer de har. Noen kontoer er fiktive, som de har gjort private, som er uproblematisk at de mister tilgangen til. Men det finnes også åpne kontoer som er lett identifiserbare, som kan være kjempeutfordrende for enkelte, sier han.

FLERE KONTOER: Benjamin Maiquez og Axel Fuhr har begge opplevd at deres brukerkontoer lever ute på internett. TV 2 snakket med flere på Marienlyst skole som forteller det samme. Foto: Marte Christensen / TV 2

Vil at det skal være lettere å slette

Tilbake i klasserommet på Marienlyst skole skulle gjerne Axel Fuhr (15) slettet sine gamle videoer.

– Da jeg var ti år gammel, opprettet jeg en konto på musically før Tiktok kom. Det er dumme videoer jeg ikke er så stolt over. Jeg var ung og tenkte ikke helt over hva jeg la ut. Jeg skulle gjerne ha gått inn og slettet disse. Det er flere som finner disse nå og sender det til meg. Det er veldig flaut.

Selv om Fuhr og klassekameratene synes dette ikke er noe de tenker veldig mye på, er 15-åringene enige om en ting.

– Det bør være enklere å gå frem for å slette kontoen selv om man glemmer passordet og mister tilgang, sier de.