Ytterligere opptrapping i lærerstreiken

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, mener KS spekulerer i at elevene etter hvert rammes så hardt at streiken ender med tvungen lønnsnemd.

Etter opptrappingen, medberegnet 1800 nye lærere fra mandag, vil forbundet ha 8100 medlemmer i streik. I tillegg er drøyt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget omfattet av arbeidskonflikten.

– KS har avvist våre løsningsforslag og viser direkte motvilje til å få slutt på denne streiken, sier Handal i en pressemelding fra Utdanningsforbundet onsdag.

HARDT UT: Steffen Handal, leder utdanningsforbundet. Foto: Jonas Been Henriksen/ TV 2

Skal ha vært i kontakt med riksmekler

Han mener forbundets forslag kunne gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen.

– Nå må regjeringen legge press på det rødgrønne flertallet i KS-styret for å få slutt på denne streiken, sier Handal.

Partene har vært i kontakt med riksmekler Mats Ruland. Forsøket på å finne en løsning har strandet. Ruland sier til NRK at han planlegger nye samtaler mellom partene neste uke.

RIKSMEKLER: Mats Ruland skal ha vært i kontakt med partene om mulig oppstart i forhandlingene neste uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TV 2

Streiken fikk en kraftig opptrapping tirsdag da 3.000 medlemmer i Utdanningsforbundet ble tatt ut. Nå øker presset på partene. Blant annet har Barneombudet sendt et brev til Kunnskapsdepartementet for å gi uttrykk for sin bekymring.

Har streiket i over 80 dager

De første lærerne gikk ut i streik allerede før sommerferien, i Bergen. Lærerstreiken har vart i over 80 dager. Ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet er rammet

Konflikten dreier seg om lønn. Mens lærerorganisasjonene mener at lærerne er blitt gjort til lønnstapere for sjette år på rad, mener KS (Kommunesektorens organisasjon) at de har fått et godt lønnsoppgjør.