Ytterligere én pågrepet etter skyting på Torshov i Oslo

Krimvaktleder Anders Johnsrud bekrefter overfor NRK at en mann på rundt 20 år er pågrepet etter skytingen på Torshov tirsdag kveld.

Fra før er tre personer pågrepet, men ble dimittert.

– I natt har vi systematisert informasjonen som vi fikk inn på kvelden i går. Og vi har pågrepet én person til, forteller Johnsrud onsdag morgen.

Krimvaktlederen vil ikke gå inn på grunnen til at de tre andre er dimittert. Han kan «i hvert fall ikke utelukke» at det er andre involverte.

– Forhåpentligvis vil vi få et klarere bilde av det i løpet av dagen i dag, sier Johnsrud.

Det var klokken 20.26 tirsdag kveld at Oslo politidistrikt meldte om at det hadde blitt avfyrt skudd mellom to biler på Torshov. Om lag 45 minutter senere, klokken 21.09, opplyste politiet at de hadde kontroll på to biler de mener kan settes i forbindelse med hendelsen.

Ingen skal ha blitt skadd i hendelsen.