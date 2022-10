Youtuber ble rockestjerne: – Det har tatt helt av

Det startet med en gitar og et kamera. Et tiår senere er Leo Moracchioli på Europaturné, med utsolgte konserter hvor enn han drar.

Tusenvis av hender kommer til syne mellom strobelysenes blink. På scenen, badet i hvitt og grønt lys, står bandet og headbanger.

Publikum gjør det samme. Tung, kraftig musikk dundrer fra forsterkerne.

Så kommer den mørke, gutturale vokalen, sunget av Leo Moracchioli.

«Who you gonna call? Ghostbusters»!

Hæ?

COVRER ALT MULIG: Moracchioli har begeistret folk over hele verden ved å ta sanger fra alle sjangre og forvandle dem til ekte heavymetal-låter. Foto: Max Taylor Grant

Fra Praha til Paris spiller Frog Leap Studios utsolgte konserter. Låtene er sanger alle kan, enten de vil det eller ei. Hovedpersonen, Leo Moracchioli, turnerer Europa, og fans tatoverer navnet hans på halsen. Det hele startet for syv år siden med en gitar og et kamera i et lite studio i Oltedal.

– Det har tatt av! Jeg kan ikke tro at mange rockeband fra Norge kan reise ut og trekke så mange folk, sier Moracchioli.

TV 2 har tidligere omtalt YouTuberens suksess, og besøkt Moracchiolis imponerende studio.

43-åringen har nettopp kommet hjem etter å ha vært nesten tre uker på turné. Vanligvis får ikke Moracchioli se ansiktene til de mange millionene som hører på musikken hans. De sitter foran skjermer rundt omkring i hele verden og ser på YouTube.

RAMPELYSET: Leo har til nå spilt 12 konserter rundt om i Europa, her fra Saarbrucken, Tyskland. Foto: Max Taylor Grant

Og det er ikke få som ser velger å høre på coverlåtene til den halvt italienske rogalendingen. I skrivende stund har mannen bak kontoen Frog Leap Studios 4,6 millioner abonnementer, og har over 1,2 milliarder avspillinger.

– Surrealistisk. Antallet abonnenter ble så raskt surrealistisk at jeg ikke helt klarer å fatte det, sier Moracchioli.

Kommentarfeltet under videoene er fulle av lovord fra fans rundt omkring i hele verden. Det har 43-åringen blitt vant med etterhvert.

– Det er sprøtt å si det, men man blir litt blind på de kommentarene. Da er det skikkelig kult å dra ut og faktisk snakke med de som skriver kommentarene, sier YouTuberen.

SAMLING: Leo poserer foran veggen sin med gitarer. Foto: Kristian Myhre / TV 2

- Målet er ikke verdensherredømme

Forrige uke publiserte han behind the scenes-videoen fra turneen med tittelen "From YouTube to rockstar". Moracchioli er fullt klar over at han har hatt en utradisjonell vei til utsolgte konserter.

– Jeg ble overrasket over salget selv. Det er spesielt egentlig å ha så mange publikummere og fans av et band som spiller coverlåter, sier Moracchioli.

Likevel, YouTube-stjernen prøver å holde beina på bakken og ha glimt i øyet. Han holder fast ved at det hele prosjektet fremdeles er mest for moro skyld.

– Målet mitt er ikke verdensherredømme heller. Men det ser ut til å funke å ikke ta det altfor seriøst, sier 43-åringen.

Ikke påvirket av pandemien

Opprinnelig skulle Frog Leap Studios turnere i 2020, men koronapandemien satte en hurtig stopper for de planene.

– Jeg er jo en av få musikere som ikke ble påvirket av pandemien økonomisk sett, jeg sitter jo bare hjemme og spiller musikk, sier Moracchioli.

Hver mandag starter Leo Moracchioli dagen med å bestemme seg for hvilken kjent låt han skal covre denne uken. Innen fredag er låten spilt inn, videoen ferdig redigert og Moracchioli trykker publiser og er ferdig med ukas arbeid.

– Hoveddelen er jo enda YouTube, jeg tjener mye mer på YouTube enn å være ute og spille, sier han.

Å være stor på YouTube kan nemlig lønne seg stort. I både 2018 og 2019 tjente han over syv millioner kroner.

FOLKEHAV: Fullt hus under konserten i Praha i september i år. Foto: Max Taylor Grant

Hjemmebane

Turneen avsluttes hjemme i Rogaland, på Folken i Stavanger 25. november. En fullsatt Folken tar omtrent 600 stykker, som er en nedskalering fra de store scenene Moracchioli nylig har spilt på, men det synes han er desto kjekkere.

– Den type størrelse er perfekt for meg. I tillegg er det er stort å få spille på venuet som bandene jeg ser opp til har spilt på i Stavanger, avslutter han.