Young Guns-topp skutt: Forsøkt drept to ganger tidligere

Da han ble skutt i Klingenberggata i Oslo sentrum natt til søndag, var det den tredje gangen noen forsøkte å drepe ham. Mannen i 40-årene er også selv dømt for drapsforsøk.

KLINGENBERGGATA: Natt til søndag ble to tidligere lederskikkelser i den beryktede gjengen Young Guns skutt på åpen gate i Oslo sentrum. Foto: Frode Sunde / TV 2

De to som ble skutt i Oslo natt til søndag, har vært sentrale skikkelser i Oslos kriminelle underverden i en årrekke.

TV 2 får identiteten deres bekreftet fra uavhengige kilder.

Som NRK omtalte søndag, har begge de skadde tidligere vært lederskikkelser i gjengen Young Guns, som var beryktet tidlig på 2000-tallet.

YOUNG GUNS: Mannen som ble skutt i Oslo sentrum natt til søndag, står til høyre i dette bildet. Til venstre står Mohammed Javed, som ble drept i 2009. De snakker med TV 2s tidligere krimekspert Johnny Brenna. Foto: TV 2

Da mannen i 40-årene ble skutt i Klingenberggata i Oslo i helgen, var det den tredje gangen han ble offer for det politiet mener er et drapsforsøk.

Skutt på Aker Brygge i 2006

Da han ble skutt foran et folkehav på Aker brygge i 2006, satte politiet for alvor inn støtet mot de kriminelle gjengene i hovedstaden.

Etter drapsforsøket, der også en annen lederskikkelse i Young Guns ble truffet, opprettet Oslo-politiet det mye omtalte «Gjengprosjektet».

Den nå straffedømte politimannen Eirik Jensen (65) ledet prosjektet.

Politiet konkluderte med at det var medlemmer fra B-gjengen som stod bak de 10-15 skuddene som ble løsnet på Aker brygge i 2006.

Mannen i 40-årene er selv dømt for drapsforsøk, etter at han noen år etter skytingen ble dømt for å ha skutt tidligere B-gjengleder Ghulam Abbas (46) utenfor hjemmet hans på Furuset i 2007.

I dommen ble det slått fast at drapsforsøket var en direkte hevnaksjon etter skytingen på Aker brygge året før.

Han fikk elleve års fengsel for å ha løsnet skuddene.

TV 2 har vært i kontakt med mannens bistandadvokat Sidra Bhatti. Hun ønsker ikke å kommentere denne saken.

Forsøkt drept av Millehaugen

Omtrent 18.30 den 19. januar i 2009 kom mannen løpende inn på en Esso-stasjon på Haugerud i Oslo.

«Kompisen min er skutt i hodet oppe ved høyblokka på Haugerud. Han er død», fortalte han til en ansatt på stasjonen som ikke tvilte et sekund på at han snakket sant.

EVAKUERT: Under rettssaken mot Stig Millehaugen i 2011, ble Oslo tingrett evakuert etter at det oppstod sammenstøt mellom B-gjengen og Young Guns. Foto: Berit Roald / NTB

Noen minutter tidligere hadde han sittet bak rattet i en Mercedes. I passasjersetet satt kameraten Mohammed Javed (28), som på den tiden ble ansett som lederen i Young Guns.

I baksetet i bilen satt Stig Millehaugen (53), som i fjor sommer ble etterlyst internasjonalt da han rømte fra Trondheim fengsel.

Fikk beskyttelse av politiet

Da Millehaugen ennå var på rømmen, ble det iverksatt sikkerhetstiltak rundt mannen i 40-årene, som reagerte kraftig på at han ikke hadde fått beskjed om drapsmannens permisjoner fra fengselet.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett skjøt Millehaugen først Javed i bakhodet.

Umiddelbart klarte mannen i 40-årene å storme ut av bilen. Hakk i hæl fulgte Millehaugen i flere meter. Mannen i 40-årene er overbevist om at han ble forsøkt skutt, men at våpenet kilte seg.

PÅ RØMMEN: Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) rømte fra Trondheim fengsel i juni. Foto: Politiet

Etter drapet kjørte Millehaugen bilen et kort stykke før han tente på kjøretøyet med Javed inni.

Millehaugen ble dømt både for drapet på Javed og for drapsforsøk mot mannen i 40-årene.

To etterlyst internasjonalt

Oslo-politiet har siktet tre personer for drapsforsøk eller medvirkning til dette etter skytingen i helgen.

Kun én av dem er pågrepet, mens de to andre er etterlyst internasjonalt.

STORE STYRKER: Politiet rykket ut med store styrker til Klingenberggata i Oslo sentrum natt til søndag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet vurderer fortløpende om de skal etterlyse de to med navn og bilde.

Den pågrepne mannen i 20-årene er siktet for medvirkning og forsvares av advokat Marius Ihlebæk.

Han har ikke ønsket å la seg avhøre av politiet.

Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, sier til TV 2 at de jobber intenst med å komme i kontakt med de siktede.

POLITITOPP: Politiinspektør Grete Lien Metlid leder den avdelingen i Oslo-politiet som blant annet etterforsker de mest alvorlige voldssakene. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun sier de er kjent med flere ulike konfliktlinjer blant kriminelle i hovedstaden, og at de etterforsker om dette kan være bakgrunnen for skytingen.

– Det er konfliktlinjer vi kjenner til. Vi er klar over at med en mulig miljøtilknytning kan være en forklaring, men det er for tidlig å konkludere rundt dette, sier politiinspektør Metlid til TV 2.

– Har dere video av skuddene?

– Vi har videomaterialet i denne saken som er sentralt. Noe mer om hva det viser, vil vi ikke si noen om. Det er en del av etterforskingsmaterialet, sier Metlid.