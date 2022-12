Dronefrikjente Andrey Yakunin vurderer å saksøke Norge, etter å sittet 47 dager i varetekt tiltalt for ulovlig droneflyging.

FRIKJENT: Britisk-russiske Andrey Yakunin vurderer å kreve erstatning etter å sittet varetekstfengslet tiltalt for ulovlig droneflyging. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Den britisk-russiske forretningsmannen og oligarksønnen, Andrey Yakunin (47), var tiltalt for å ha flydd drone over norsk territorium, mens han var på en seiltur rundt Spitsbergen i høst.

Onsdag ble han frikjent.

I et eksklusivt intervju med TV 2 torsdag kveld, sier Yakunin at han vurderer å saksøke den norske stat.

– Jeg vet at jeg kan kreve erstatning. Og jeg vil vurdere det, sier Yakunin.

– Bisart og urealistisk

Onsdag ble 47-åringen sluppet løs fra fengsel etter å sittet i varetekt i 47 dager.

Nå forteller han hva som gikk gjennom hodet hans, da han gikk ut fengselsporten.

– Først av alt følte jeg en enorm glede. Og at det nå er garantert at jeg får tilbringe jul og nyttår med familien min, sier Yakunin.

BLE FENGSLET: Andrey Yakunin satt fengslet tiltalt for å ha flydd ulovlig drone på Svalbard. Foto: Massimo Candolini

– Du har ingen følelse av sinne?

– Nei, jeg tror ikke det kommer noe godt ut av å være sint.

– Syns du det er vanskelig å fatte at du ble fengslet, som følge av at du er en russisk statsborger som fløy drone?

– Det er ganske bisart og urealistisk at jeg ble fengslet for hvem jeg er, og ikke hva jeg hadde gjort, sier han.

Seks advokater

En russisk statsborger ble dømt til 120 dager fengsel for droneflygning, mens en annen ble dømt til fengsel i 90 dager for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.

– Disse sakene er ganske like din. Hvorfor tror du at de ble dømt og du ble frikjent?

– Jeg tror at det er først og fremst er takket være mine fantastiske forsvarere, som jeg hadde et privilegium å jobbe med. Det virker også som om lovpraksisen på dette feltet er ikke ferdig utarbeidet.

VANTRO: Andrey Yakunin syns det er bisart at han ble fengslet for hvem han er. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Andrey Yakunin hadde totalt seks advokater med seg i tingretten i Tromsø.

– Tror du årsaken til at du ble frikjent er at du har råd til slike toppadvokater?

– Jeg tror det er viktig å ikke forenkle det på den måten. Det viktigste er at mine advokater gjorde en god jobb, med gode argumenter i saken.

Dette savnet han mest

Oligarksønnen innrømmer at han fikk mye tid til å tenke, når han var låst inne bak høye murer.

Han gikk glipp av både forretningsmuligheter og viktige familiære begivenheter.

Men han ble litt forundret når han reflekterer over hva han savnet mest, mens han satt varetekstfengslet.

– Det er nesten litt morsomt at det var mobilen min. Fengselsoppholdet gjorde meg veldig bevisst på hvor avhengige vi er av våre telefoner, spesielt når man er borte fra sine kjære, sier 47-åringen.

– Har krav på erstatning

Aktor, statsadvokat Kristin Røhne, er klar på at frikjennelsesdommen vil bli anket.

Behandlingen av anken til gå i Tromsø tingrett i januar.

Yakunin sier at han ikke har erfaring med jussen på dette området, men er klar på hva han vil vurdere om frikjennelsen da består.

– Jeg vil rådføre meg med de som kan jussen. Og blir jeg rådet til å saksøke Norge, så vil jeg vurdere det, sier han.

En av Yakunins forsvarere, Bernt Heiberg, sier at hans klient har krav på erstatning dersom frifinnelsen blir stående.

KRAV: Bernt Heiberg sier at Yakunin har krav på erstatning og oppreising, dersom frifinnelsen blir stående. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Blir frifinnelsen stående har han et objektivt krav på erstatning. Både krav på oppreisning for de ikke økonomiske skadene han har lidt, men også erstatning for det økonomiske tapet han har hatt som følge av straffeforfølgningen, sier Heiberg.