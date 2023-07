William og Magnus (23) sitter værfast i Amsterdam

Kompisene er på interrail gjennom Europa. I dag våknet de til et voldsomt uvær i Amsterdam, og kommer seg ikke videre.

– Vi hadde egentlig bestilt togtur videre til Berlin i 12-tida. I taxien på vei til togstasjonen sa taxisjåføren at alle togene var kansellert, forteller William Mikalsen Masuda til TV 2.

William og kompisen Magnus Strand er på interrailferie i Europa. Hamburg var første stopp på turen, før de dro til Amsterdam.

Og der sa det stopp.

VIND: «Poly» herjer i Nederland. William og Magnus har kjent på uværet. Foto: Privat

– Nå sitter vi bare på hostellet og venter på at været skal bli bedre, forteller Mikalsen Masuda.



– Det er som vi sier i Norge, det er stiv kuling, sier Magnus Strand.



Varsel på mobilen

I Nord-Nederland er all togtrafikk stanset, mens 300 flyvninger er kansellert ved Schiphol internasjonale lufthavn.



En kvinne er død i den nederlandske byen Haarlem etter at bilen hun satt i fikk et tre over seg, melder nederlandske NU.nl.

Kompisene fikk varsel på mobilen om at man bør holde seg inne.

– Det er flere som er ute og går i gatene. Det er ikke helt uforsvarlig å gå ute, men det er ikke så mange som tør det.



Kompisene vet ikke hvordan været blir i løpet av dagen, eller om de kommer seg videre til Berlin.

– Vi har bestilt rom på hostell, og vi skal videre til Praha på fredag, så vi er litt avhengig av å komme oss videre i dag. Men det er rykter blant de andre på hostellet at været skal bli bedre, og det ser slik ut på værmeldinga også, forteller Mikalsen Masuda.



– Vi er jo på starten av reisen, så det er litt kjipt at dette kom nå, sier Strand.



Men guttene virker å ta uværet med knusende ro.

– Vi er kjent med sånn vær fra Tromsø. Litt vind er vi ikke fremmed for.