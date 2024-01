Wenches tips: Slik utnytter du minusgradene fullt ut

Kulden kan gi en god anledning til å gi møblene et nytt liv - og drepe midden, men da må du følge disse rådene.

– Jeg vil bare først presisere at det ikke er farlig å ta en tur ut i kulden, så lenge du kler deg godt med lag på lag, forteller TV-kokk Wenche Andersen.

Mens kulden fortsetter å skape utfordringer flere steder i Norge, har Andersen selv valgt å utnytte tiden.

– Jeg tror det var mer vanlig å utnytte kulden før i tiden. En lærdom fra min bestemor og mor var å benytte iskalde dager til å gjøre en skikkelig rengjøring, forteller hun.

Fryseboks og kjølevarer

Natt til lørdag ble mange kulderekorder slått på Østlandet. Kautokeino var i tillegg nest kaldest i hele Europa med 43,5 minusgrader.

Minusgradene er en perfekt anledning til å rydde i fryseboksen på, ifølge Andersen.



– Tøm fryseboksen for varer og sett det ut i kulden mens du holder på, men pass på å dekke over slik at det ikke blir spist opp av dyr, sier hun.



TV-kokken presiserer imidlertid at temperaturen bør være under minus ti grader mens du holder på.

KULDESJOKK: Mildværet har allerede kommet til Nord-Norge – og kommer sørover utover uken. Her er kuldesjokk i Fredrikstad. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Det er gyllen anledning til å tine fryseboksen og vaske godt. Slikt kan man gjerne ikke gjøre like enkelt under andre årstider.

Dersom du er godt i gang med vasken og planlegger å ta kjøleskapet i samme slengen, er det også mulig:

– Men da ville jeg kanskje brukt et kjølig rom i stedet. Spesielt varer som ikke skal fryses helt ned, legger hun til.



Luft møbler og tekstiler

Nå er også anledningen for å gi møbler og tekstiler et friskt pust - bokstavelig talt. Et triks som har blitt brukt i flere generasjoner, forteller Andersen.

– Ta alt av dyner og puter ut i kulden. La det ligge ute og fryse hele dagen slik at det kjøler seg godt ned. På kvelden kan du ta det inn igjen.

FLERE REKORDER: Mange kulderekorder ble slått på Østlandet natt til lørdag. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Dersom du har plass og tilgang på bærehjelp, kan møbler, madrasser og sofaputer stå på listen.

– Tunge tepper er også fint. Dersom du banker på teppet ute, vil du se at det kommer mye støv - selv om du kanskje har støvsugd teppet nylig.

– Husk og rist alt godt før du tar det inn igjen. Du vil føle at alt får et nytt og bedre liv igjen.



Også TV-profil Guro Fostervold Tvedten er strålende fornøyd med kuldetrikset. På Instagram har hun delt videoer som viser lufting av dyner og puter i kald snø.

– Herlighet så godt man sover i kulderenset dyner og puter. Godt gammeldags kjerringråd som faktisk funker, sier Fostervold Tvedten.

– Jeg tok ut alt fra mitt på hytten i romjulen. Helt genialt - i tillegg til at jeg fikk husmorpoeng!

– Midden vil garantert dø

For frysing med en temperatur på under -18 grader kan også bidra til å drepe midden, ifølge Astma- og allergiforbundet.

Og jo kaldere, jo bedre.

– Det er mye som er dumt med sprengkulden, men det positive er at du kan drepe midden og bli kvitt middens avføring, sier seniorrådgiver i helsefag, Anna Bistrup.

REKORD: Oslo fikk kulderekord natt til lørdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

For det er i avføringen middallergien sitter.

– Dyner, puter og kosebamser har ikke vondt av en overnattingstur ute i kulden. Har man disse ute i to døgn, vil midden garantert være død.

Men da må du være kjapp.

For mildværet har allerede kommet til Nord-Norge - og kommer sørover utover uken.

– Det kan være lurt å støvsuge og vaske soverommet i samme sleng, så får du gjort en skikkelig rengjøring.



