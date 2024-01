Wenche var nesten 70 år da hun debuterte på Tinder

SINGEL UNDER PANDEMIEN: Dating ble én av få anledninger for Wencke Mühleisen til å møte andre mennesker da koronapandemien herjet i Norge. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Etter at ekteskapet brått tok slutt, tok Wencke Mühleisen et grep ikke mange på hennes alder tar: Hun begynte å sveipe på Tinder.

Å skulle markedsføre seg selv på Tinder og andre dating-apper kan være skremmende i seg selv. Men hva om din Tinder-debut inntreffer når du nærmer deg 70 år? Dét var tilfellet for Wencke Mühleisen (70), da ekteskapet hennes brått tok slutt under pandemien.

– Når et lengre samliv plutselig – og uønsket fra min side – tar slutt, så blir teppet dratt vekk under deg, forteller hun åpenhjertig til TV 2.

Tapt identitet

Mühleisen følte at deler av identiteten hennes var tapt, og at hun var nødt til å finne seg selv opp på ny. For å unngå å havne i total isolasjon, søkte hun rundt til venners og andres kohorter da hennes egen gikk tapt.

For første gang siden hun var ung, var hun alene. Dermed ble dating en av de få mulighetene hun hadde til å møte andre under pandemien.

VELKJENT FLAMME: I 2022 ble Tinder lastet ned 64 millioner ganger, ifølge statistikkdatabasen Statista. Foto: Mika Baumeister / Unsplash

Norsk-østerrikeren er kjønnsforsker, og har i en årrekke vært en tydelig og provoserende stemme innen tema som kjønn, feminisme, kropp og seksualitet, og var en kjent performance-kunstner på 70- og 80-tallet.



Å plutselig befinne seg i en situasjon hvor hun skulle gjøre seg til et fristende «objekt» for andre menn, kjentes uverdig og sårbart.

SCENEVANT: Mange forbinder kanskje Wencke Mühleisens navn og ansikt med performance-kunst. Foto: Privat

– For bildet på en attraktiv kvinne er gjerne ei som er yngre, ei som er fruktbar. Mens på bildet av en attraktiv mann kan han gjerne ha grått hår, påpeker Mühleisen.

– Det er et fælt ordtak som sier at menn eldes som fin vin og kvinner som sur melk. Det er en holdning som gjør det vanskelig for kvinner å finne en ny partner, kontra menn som kan lete etter noen som er yngre enn seg.

Ungt klientell

Ifølge Tinders pressekontakt i Norge, har Tinder lite statistikk om «seniorene» på appen: over halvparten av brukerne er nemlig mellom 18 og 25 år.

I 2022 ble Gary Swidler, daværende viseadministrerende sjef i Tinder, intervjuet i Financial Times. Da uttalte han at «mange eldre mennesker bruker Tinder nå», uten å si noe om omfanget.

Psykolog Benjamin Baarli Silseth forteller at de fleste eldre han har vært i kontakt med om temaet, styrer litt unna dating-apper – rett og slett fordi de føler at appene ikke er for dem.

– Det handler om teknologi, målgruppe for appene, og hvem de er designet mest for. De største forskjellene ser man nok blant antall personer å velge i, der yngre vil ha et større utvalg, sier Baarli Silseth.

– Men nå er det jo flere og flere som velger å bruke apper, noe som betyr at utvalget utvikler seg også. Derfor tenker jeg det kan være et fint alternativ, dersom man føler det er noe for seg og man virkelig ønsker en date eller partner.

– ELDRE STYRER UNNA: Psykolog Benjamin Baarli Silseth erfarer at eldre ikke syns dating-apper er noe for dem. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Jeg håper og tror at det er plass til alle aldersgrupper på dating-apper, sier Baarli Silseth.

Å blottstille seg for en fremmed

Wencke Mühleisen har brukt sine erfaringer som singel i en ny roman der det store spørsmålet er: Hva gjør en moden kvinne etter et samlivsbrudd?

Hovedpersonen, som er på Mühleisens alder, gremmes ved tanken på å «gå til sengs med en ukjent, ufullkommen kropp, vise frem sitt eget forfall og blottstille seg for et fremmed menneske». Likevel lager hun seg en profil på Tinder.

«Det er et forferdende resultat: Kandidatene som blir presentert for meg har fisk i armene, døde hjorter og elger ved føttene. De lener seg mot en bobil, eller sitter i Syden med et glass i hånden. Men hvem er jeg til å tenke dette? Jeg – som vet at det er snakk om trengende mennesker, akkurat som meg», står det i romanen «Alt jeg frykter har allerede skjedd».

Også i det virkelige liv ble kjønnsforskeren ufrivillig opptatt av sin egen markedsverdi.

– Det er interessant og fælt, at vi tenker på hva markedsverdien vår er. Og den speiles jo i kandidatene du blir presentert for på appen. Hva gjør det med deg? spør Mühleisen retorisk.

Men 70-åringen ble også påvirket – og begynte således å vurdere andre på samme måte.

DET VIKTIGE INNSALGET: Å velge bilder av seg selv til Tinder-profilen er noe av det første – og vanskeligste – du må gjøre. Dette er ett av bildene Mühleisen valgte til sin profil. Foto: Privat

– Det var som om vi betraktet hverandre som potensielle varer. Når du skal møte et menneske og vurdere dem etter 30 eller 60 minutter … jeg opplever at det ga meg et kaldt blikk.

– Jeg likte ikke den jeg ble i disse møtene, sier Mühleisen.

Psykolog Baarli Silseth tror det kan stemme at mange ennå vekter «ung, fruktbar kvinne» litt høyere enn en moden kvinne, men at noe er i ferd med å skje med denne tankegangen:

– Slike «sannheter» utfordres stadig vekk. Mye av dette kommer jo fra evolusjonsteori og biologi, og gjerne i forbindelse med reproduksjon og så videre. Og der stiller yngre kvinner sterkere.

– Men nå dater vi jo ikke alltid for reproduksjon, men kanskje mer for kjærlighet og partnerskap. Det tror jeg er viktig å huske på når man snakker om disse tingene. Da er en gammel/ung og mann/kvinne/annet like fint og utfyllende som hvem som helst andre, påpeker psykologen.



– Stakkarslig

Wencke Mühleisen ble også kjent med det etter hvert så etablerte konseptet «ghosting»: Hyggelig chatting og ditto møter som likevel ender i at det fra én dag til den neste kan bli fullstendig taust fra den andre.

– Dét er en stakkarslig måte å «si ifra» om at man ikke vil møtes mer. Jeg tror det gjør at folk er veldig av og på disse plattformene. For det er en påkjenning.

– Vi vet fra psykologien at avvisning er noe av det verste et menneske kan oppleve, for man forestiller seg at man ikke er god nok. Jeg tror det verste med slik dating er at du må lære deg å bli avvist, og å avvise andre.

– Faren blir dermed at du blir ganske tykkhudet. Og dét er ikke noen fin ting å bli, påpeker Mühleisen.

Men der sier psykolog Baarli Silseth seg litt uenig, selv om han medgir at vi alle må kjenne på avvisning innimellom.

– Jeg tror ikke at man skal lære seg å bli avvist. Jeg tror heller man skal styrke eget selvbilde og være trygg i seg selv – slik at når en eventuell avvisning kommer, så takler man den litt bedre. Det handler om at en avvisning ikke da er nok til å rokke ved din følelse av egenverdi, og at man tar den lettere.

– Da tror jeg man er bedre rustet til dating, utfordringer, og livet generelt, sier psykologen.



Så hvordan går det med Wencke Mühleisen nå, etter å ha vært nedi dating-kaninhullet? Hun bruker delvis hovedkarakteren i romanen sin til å svare:



– Hun starter nokså nedbrutt og har en lang reise blant dating-appene. Men det gjør at hun føler på en frihet. Hun lager seg et selvbestemmende liv der hun inngår i de relasjonene hun ønsker. Og hun søker også nye fellesskap.

– Den erfaringen kan jeg faktisk dele, sier 70-åringen med et smil.