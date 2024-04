Wara-utfordrer: – Fint med konkurranse

OSLO: Det kan bli kamp om stortingsplassene i Oslo Frp. Til nå har både Aina Stenersen (på bildet) Tor Mikkel Wara og Simen Velle meddelt at de ønsker å stå på listen neste år. Kun Wara har sagt at han ønsker førsteplassen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2