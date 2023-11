Vurderer svensk løysing på norske sjåførar

Titusenvis av nordmenn køyrer ruspåverka kvar einaste dag. Nokre av dei er rusa på alkohol, andre på narkotika eller sterke medikament.

Statistikken vekkjer uro. Særleg fordi det kan sjå ut som at det blir fleire som køyrer i rusa tilstand.

Ei undersøking Utrykkingspolitiet (UP) gjennomførte over fleire månadar i fjor, viste ein «vesentleg høgare» andel sjåførar som var alkoholpåverka enn tilsvarande undersøking i 2015 og 2019.

– Det er spekulert litt i om koronapandemien gjorde noko med rusbruken blant folk. Det kan vera det er den effekten vi ser også på vegane, seier regionleiar Terje Oksnes i UP på Vestlandet.

PÅ KONTROLL: Regionleiar Terje Oksnes i UP på Vestlandet. Han meiner kontrollar er viktige både for å avdekka rusa sjåførar og for å skremme folk frå å køyre rusa. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Trudde dei skulle døy

Ekteparet Kim Eide (33) og Susanne Hjelle (31), og deira to barn, opplevde i mars 2022 å bli tilfeldige ofre for ein alkoholpåverka bilist.

Til TV 2 fortalde dei i helga at dei trudde dei skulle døy, då bilen kom rett imot dei i høg fart inne i Noreviktunnelen på E39 i Ytre Sogn.

OPPLEVDE KOLLISJON: Kim Eide og Susanne Hjelle saman med dei to barna Matheo (3) og Liam (5). Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Eide vart hardt skadd i kollisjonen. Han brukte litt over åtte månadar på å komme seg tilbake i arbeid.

33-åringen er yrkessjåfør og køyrer taxi i heimbygda Sandane.



– Eg tykkjer det er forkasteleg at det er så mange som synest det er greitt å setje seg bak rattet når ein har drukke. Det finst ingen unnskyldningar. For det kan få så store konsekvensar, seier Eide.

TILFELDIG: Kim Eide (33) og familien vart treft av ein alkoholpåverka sjåfør. Han er tilbake i arbeid som taxisjåfør, men kjenner seg ikkje trygg bak rattet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ønskjer seg alkolås

Grunna nye reglar er det installert alkolås i minibussen han køyrer.

Han må difor blåse i apparatet fleire gonger i løpet av arbeidsdagen for å få start på bilen.

– Det kunne vi kanskje fått i alle bilar. Det kunne jo vore ein faktor for å få ned ruskøyringa, meiner Eide, som framleis ikkje kjenner seg heilt trygg bak rattet etter det han har opplevd.

Svensk løysing

Trygg Trafikk jobbar for å halde norske vegar rusfrie. Dei kallar ruskøyringa for ei alvorleg samfunnsutfordring.

Organisasjonen rosar Kim Eide og familien for at dei har stilt opp og fortald om konsekvensane det har hatt for dei.

– Det er modig gjort. Og det gir ein viktig inngang til å belyse eit stort problem, seier regionsjef Knut Olav Røssland Nestås.

VIL TRYGGE VEGAR: Knut Olav Røssland Nestås er regionleiar for Trygg Trafikk i Vestland fylke. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Trygg Trafikk jobbar saman med fleire andre aktørar med det som blir kalla nasjonal tiltaksplan for trafikktryggleik.

I det høve ser dei no til Sverige for å henta inspirasjon i kampen mot rusa bilistar.

– Dei har ei løysing der dei som er dømde for å køyrd påverka, og har mista førarkortet, kan få tilbod om å køyra med alkolås og delta i eit rusprogram, forklarer fagsjef Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.



Førebyggande

I byte mot å installere alkolås i bilen, får den ruskøyringsdømde tilbake førarkortet sitt tidlegare enn det dommen seier.

Når dette kan bli aktuelt å innføre i Norge er langt frå avklart. Johansen ventar på meir talmateriale frå Sverige på korleis metoden har fungert.

– Men alle er samde om at vi må sjå på dette. Om det er sjanse for at det gir effekt, og det er mogleg å gjennomføra i Norge, så må det ikkje stå uprøvd her.

Om dette er første steg på vegen til at alle norske bilar får alkolås, vil ikkje Johansen spekulere i.

– Det er urettferdig å belaste sjåførar, som aldri har køyrd eller vil køyre rusa, med tekniske ting som alkolås. Det som er interessant med det svenske tiltaket er at ein går direkte på dei som er problemet. Dei som på ein måte fortener det.

TAR IKKJE ALLE: Utrykkingspolitiet har støtt og stadig kontrollar, men tek ikkje alle som køyrer i rus på vegane våre. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Opne armar

Utrykkingspolitiet kontrollerte 600.000 bilistar i heile Norge i fjor. Dei tek imot eventuell alkolås-hjelp med opne armar.

– Alt som kan bidra til at færre køyrer ruspåverka, er vi takknemlege for, seier Oksnes.

Det svenske tiltaket vil berre stogge dei som frå før er dømde for ruskøyring. Og det vil ikkje hindre sjåførar som er påverka av andre rusmiddel.

– Gjennom kontrollane våre møter me mange sjåførar som aldri har køyrd i rusa tilstand. Dei er våre gode ambassadørar fordi dei fortel vidare at dei har vore i kontroll. Det meiner vi har allmennpreventiv verknad, seier Oksnes.