Vurderer endring i lakseskatten

Fredag formiddag møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum pressen etter et møte med havbruksnæringen om innføringen av grunnrenteskatt på havbruk.

– Målet er å finne markedsprisen på laksen, og det er flere mulige måter å gjøre det på, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han møtte pressen i etterkant av møtet.

Regjeringen bekrefter at de vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten. Det er altså reelle inntekter for laksen som skal legges til grunn for skatteleggingen.

– Begrunnelsen for det er at vi er opptatt av de reelle inntektene bak, det skal være en rettferdig skatt, forklarte Vedum under pressekonferansen.

– Der det er uavhengige parter, er det kontraktspriser som vil ligge til grunn. Der det ikke er det, vil det være reelle inntekter. Der er det forslag om et uavhengig normprisråd. Det blir ikke grunnrenteskatt på videre foredling, utdyper han.

Har skapt reaksjoner

Fremgangsmåten og detaljene i forslaget om å innføre en grunnrenteskatt på havbruksnæringen, har provosert oppdrettsnæringen. Torsdag kveld ble det kjent at de fem største oppdrettsselskapene ikke kom til å delta på møtet med finansministeren og fiskeri- og havbruksministeren fredag.

– Vi har fått begrunnelsen om hvorfor de ikke møtte opp, men jeg tror ikke det er noe jeg skal kommentere, sier fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) til TV 2.

Sjømat Norge og Sjømatbedriften var derimot til stede fredag. Finansministeren poengterte at det var forskjellige syn som ble diskutert på møtet, men at han opplevde at det var en ryddig samtale.

– Vi har hatt et fint møte med veldig gode samtaler, men selvfølgelig en samtale der man har litt ulike syn, sier Vedum da han møtte pressen i etterkant.

– Enighet ikke hovedmålet

På spørsmål om det ble enighet med havbruksnæringen på møtet, svarer fiskeri- og havbruksministeren at enighet ikke er hovedmålet.

– Vi forhandler ikke for å oppnå en enighet. Men vi har et godt partssamarbeid, sier Skjæran til TV2.

Regjeringen begrunner skatten med at den høye lønnsomheten i havbruksnæringen «kommer fra våre felles naturressurser og dyktige folk langs kysten».

– Det blir grunnrenteskatt. I forslaget som legges frem for Stortinget, vil vi sørge for en beskatning som bygger opp under målene i Hurdalsplattformen, sier finansdepartementet i en pressemelding fredag.