Vurderer drastisk grep: – Alvorlig

– Kom dere med cruiseskipet? spør gave- og suvenirbutikkeier Anny-Irene Mykkeltvedt.

Den tyske turisten, som nettopp har kjøpt en kattekopp og et par julenisser svarer bekreftende. De kom til Flåm med cruiseskipet, som nå ligger til kai like utenfor butikklokalene.

Årlig strømmer tusenvis av passasjerer i land i turistbygda i Aurland kommune. Det genererer store inntekter til kommunen med i underkant av 2000 innbyggere.

– Cruiseturistene er de viktigste kundene for driften min. Det er det ingen tvil om. Det er en 60–70 prosent av mine inntekter. Når de forsvinner, så vil de fleste forstå at da er det dårlig stil. Det handler ikke bare om meg, men om naboen også, sier Mykkeltvedt til TV 2.

FRYKTER BYGDEDØD: Anny-Irene Mykkeltvedt frykter for konsekvensene dersom cruiseskipene forsvinner. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

«Spøkelset 2026»



Hun eier og driver Flåm Ferdaminne. I tillegg til butikkdrift, leier hun ut fire leiligheter på korttidsleie. Inntektene i cruisesesongen gjør at hun kan holde åpent hele året. Men i år vurderer hun å stenge, for å spare penger til årene som kommer.

– Situasjonen er veldig uforutsigbar. Vi har spøkelset 2026 foran oss, fortsetter hun.

«Spøkelset» er et stortingsvedtak. I 2018 ble det vedtatt at cruiseskip og ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder innen 2026. Deler av Aurlandsfjorden berøres av dette. Dermed vil ikke dagens store cruiseskip kunne seile inn til kaien i Flåm.

– Dette vil få en dominoeffekt, jeg greier nesten ikke se det for meg. Det er et vedtak som rett og slett ikke henger på greip, tordner butikkeieren.

– Tordentale eller ikke, det er sannheten. Jeg er frustrert, legger hun til.

STRØMMER TIL: Årlig strømmer tusenvis av cruisepassasjer i land i Flåm. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Vurderer drastisk grep

Nullutslippskravet har skapt strid i cruisebygda.



Både Arbeiderpartiet og Høyre har tatt til orde for å skrote verdensarvstatusen i området, dersom stortingsvedtaket blir stående.

– Det vi har sagt er at vi har lyst til å ta en vurdering på verdensarvstatusen. Det skyldes cruise genererer store inntekter, cirka 250 millioner. Det er rundt 124 helårsarbeidsplasser som står i fare dersom dette blir stående, sier Høyres gruppeleder i Aurland, Monica Finden.

Hun står støtt ved at cruiseturismen er viktigere for kommunen enn verdensarvstatusen, og viser til en rapport fra Transportøkonomisk institutt som avdekker at bare rundt elleve prosent av turistene oppgir at verdensarvstatusen var avgjørende for at de valgte å komme til Flåm.

VERDENSARV: Deler av Aurlandsfjorden berøres av nullutslippskravet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Ganske alvorlig

Bygda i Aurland er ikke den eneste som rammes av vedtaket. Også i Geiranger vil dagens cruiseskip nektes adgang etter 2026.

En rapport fra Menon Economics anslår analytikere at nullutslippskravet vil med stor sannsynlighet føre til et betydelig fall i omsetning, verdiskapning og sysselsetting i reiselivsnæringen knyttet til Flåm og Geiranger. Om lag 109 millioner i verdiskapning og 184 arbeidsplasser vil gå tapt.

– Det er ganske alvorlig for Aurland kommune. Bedrifter vil måtte stenge, folk vil miste arbeidet sitt. Noen folk tør ikke lenger kjøpe bolig her, fordi de ikke vet hvor lenge de har jobb, fortsetter Finden i Høyre.

Dersom regjeringen velger å stå ved vedtaket, vil i det minste Høyre ta til orde for å endre grensene på verdensarvområdet, slik at Aurlandsfjorden ikke lenger har verdensarvstatus.

VURDERER DRASTISK GREP: Monica Finden i Aurland Høyre vurderer å skrote verdensarvstatusen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Ikke bærekraftig

MDG er på sin side positive til vedtaket, og tviler på at det over hodet er mulig verken å fjerne eller endre verdensarvstatusen.

– Jeg vet ikke hvordan de skal få gjort det, med mindre man skal gå inn for å forurense, bygge i strandsonen og ødelegge mest mulig, sier Unni Underland, MDGs førstekandidat i Aurland.

– Verdensarvstatusen er veldig viktig for kommunen. Det er grunnlaget for at mange unge bønder kan investere og satse, fortsetter hun.

TURISTBYGD: Flåm er et av landets mest kjente turistdestinasjoner. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

MDG har i flere kommuner tatt til orde for å strupe hele eller deler av cruisenæringen. Om vedtaket fører til færre cruiseskip i Flåm, er dette en ønsket effekt for partiet.

– Cruise, i dette omfanget, er ikke bærekraftig, verken økonomisk, sosialt eller miljømessig.

– Men frykter du ikke økt arbeidsledighet i kommunen?

– Vi må ta på alvor at mange kan miste jobbene sine. Men dette har vært kjent siden 2018, og vi har end noen år til å omstille oss. Problemet her i kommunen er per i dag heller mangel på arbeidskraft enn arbeidsledighet, svarer Underland.

CRUISE-NEI: Unni Underdal og Aurland MDG vil strupe cruiseturismen.. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Venter med endelig beslutning

Forskriftsendringen som skal få det endelige vedtaket på plass, er nå på høring. Aurland kommune er blant flere instanser som skal komme med tilbakemeldinger på regjeringens forslag.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), har blitt forelagt kritikken fra cruisebygda.

MYE KØ: Turistene legger igjen mye penger i Flåm. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Et enstemmig storting har bedt om nullutslippskrav for turistskip og ferjer i verdensarvfjordene innen 2026, skriver statsråden i en e-post til TV 2.

Han viser til at høringsfristen er 3. oktober.

– Etter dette vil vi gjennomgå høringsinnspillene og ta en endelig beslutning om hvordan vedtaket skal gjennomføres i praksis, fortsetter Barth Eide.