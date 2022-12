Vurderer å legge ned Tinde Energi

Tinde Energi har vært i hardt vær de siste månedene, med stadig flere klagesaker mot seg, hvorav flere har havnet i rettssystemet. Fredag varslet Forbrukertilsynet at de vil ilegge selskapet tre millioner kroner i gebyr og eieren, Raymond Henriksen får et personlig gebyr på 400.000 kroner.

Krever kundenes strømstøtte

Bakgrunnen for gebyrene er at Tinde Energi onsdag kveld sendte brev til flere kunder om at selskapet vil kreve å få utbetalt den statlige strømstøtten som kunde med fastprisavtale måtte få fra nyttår.

Endringene i vilkårene vil si at kunder med fastprisavtale på under 70 øre per kilowattid - og som får utbetalt strømstøtte fra staten via nettselskapene i måneder spotprisen i gjennomsnitt er over 70 øre - må betale denne støtten til strømselskapet.

I tillegg til dette har selskapet endret slik at kundene med fastprisavtaler må betale full spotpris/markedspris for forbruk over 20.000 kWh/år for enebolig og 8.000 kWh/år for leilighet.

– Vesentlige endringer

I en pressemelding skriver Forbrukertilsynet blant annet:

– En fastprisavtale er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet selv kan ikke endre en fastprisavtale som allerede er inngått. I varselet Tinde Energi sendte til sine kunder 30. november sto det at alle med fastprisavtaler (for eksempel med fastpris på 43 øre per kWh) med binding i lang tid fremover, får vesentlige endringer i fastprisavtalene sine fra og med 1. januar 2023.

Uttaler seg til TV 2

Eieren av energiselskapet sier til TV 2 at han er oppgitt over både media, tilsynet og folk som ikke er kunde i selskapet.

– Det lages mye støy i media. De fleste reaksjonene mot oss kommer fra folk som ikke er kunder hos oss. Vi har i dag rundt 300 private kunder som har fastprisavtale og det er kun et fåtall av disse som « lager mye greier » , sier Henriksen til TV 2. Han opplever at ikke alt er kommet frem.

Strømmen i sør Norge er rekord høy. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Samme vilkår som før

– Det vi ønsker er å unngå personer som utnytter fastpris-ordningen ved å bruke unormalt mye strøm. For en vanlig husholdning som har det samme forbruket som tidligere så vil ikke de nye vilkårene ha noe å si. Det er først når avviket er større enn 10 prosent av opprinnelig avtale at det får konsekvenser.

Henriksen sier de har eksempler på bedrifter som bruker private strømmålere og som har unormalt høyt strømforbruk.

– Vi driver en marginalbedrift og kostnadene er tidoblet. Da jeg overtok selskapet i sommer så oppdaget jeg at det ikke var noen risikostyring og det var mye å rydde opp.

Vurderer å legge ned

Eieren av Tinde Energi sier han er oppgitt over varselet fra Forbrukertilsynet.

– Jeg tror vi kanskje snakker forbi hverandre og sammenligner epler og bananer. Jeg må sette meg inn i vedtaket før jeg kan si noe mer, sier Raymon Henriksen til TV 2.

Han sier han må bruke litt tid på å vurdere hva som skjer videre.

– Det er frivillig å drive med dette og jeg vurdere å legge ned bedriften.

I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev TV 2 at det var Konkurransetilsynet som hadde varslet gebyr, men det er feil. Det er Forbrukertilsynet som har varslet. TV 2 beklager og korrigerte saken klokken 15.03.