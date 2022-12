Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for underkjølt regn i deler av Trøndelag, deler av Østlandet og på Helgeland og i Sør-Salten i Nordland.

Farevarselet for Trøndelag er nå utvidet til å gjelde fram til onsdag ettermiddag.

– Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se, oppfordrer meteorologene.

Trafikkoperatør Kristofa Key-Nilsen i Vegtrafikksentralen øst sier underkjølt regn kan komme veldig lokalt.

– Det kan ligge i en sving i en bakke, sier hun til TV 2.

PASS PÅ: Det er sendt ut gult farevarsel for is, da man forventer at regn vil fryse på bakken på deler av Østlandet. Foto: Varsom.no

Klar oppfrodring

Key-Nilsen har en klar oppfordring til de som har tenkt seg ut på veiene.

– Vurder om du virkelig må ut, sier hun.

– Hvilke oppfordringer har du til de som likevel våger seg ut med bilen?

– Da må du ta det med ro og kjøre etter forholdene. Senk farten og vær oppmerksom, sier hun.

Hun sier at det stort sett er på de mindre veiene det er problemer, og at det stort sett går greit på hovedveiene. Mye smeltevann fører likevel til noen problemer.

E6 i retning mot Moss ble stengt ved Skulleruddumpa i Oslo, men veien er nå åpnet igjen.

– Det regner ganske mye nå. Det gjør at den brøyta snøen smelter, og det fører til at vannet legger seg der, sier Key-Nilsen.

– I alle sluk på vinteren tetter det seg med is. Det er det de holde på med nå. Så fort de får åpne, vil vannet renne unna, legger hun til.

Også på E6 nord for Oslo fører smeltevann til trafikale utfordringer.

Traktor i fjellveggen

I Trøndelag har glatte veier ført til flere uhell mandag.

På fylkesvei 17 sør for Namsos i Trøndelag har trafikken stått stille. Her har flere vogntog problemer på glatta. To lastebiler kjørte ut mellom Bangsund og Sjøåsen og ble berget opp tirsdag ettermiddag, skriver NRK.

I Bjørnafjorden i Hordaland har en traktor kjørt inn i en fjellvegg. Sjåføren er oppegående, men det er store materielle skader og diesel har lekket ut av traktoren.

– GLATT kjørebane i distriktet, skriver 110 Vest på Twitter.

Turte ikke kjøre

Også i Telemark er det svært glatt. Både vogntog og biler har fått problemer, og strøbilene har hatt nok å gjøre. Flere bilister har rett og slett ikke turt å kjøre fordi det er så glatt, opplyser trafikkoperatør Ole-Petter Ruud ved Vegtrafikksentralen til Telemarksavisa.

– Vi har fått en del telefoner om at det er veldig glatt. Flere bilister har stanset og avventer til strøbil kommer, sier han.

Tidlig på kvelden har det trolig roet seg.

– Nå virker det som at nedbøren har roet seg, og at det har blitt saltet og strødd de fleste plassene. Det virker som om været har beveget seg mer mot Vestfold nå, men vi får se hvordan det blir utover kvelden, sier Ruud til Varden.