Voss drukner i vann - og verre skal det bli

I januar 2011 åpnet Voss sitt nye kulturhus med blant annet kino, bibliotek, utstillingsareal og kulturskole.

Bygget til over 100 millioner kroner ligger idyllisk til like ved Vangvatnet i Voss sentrum. Det skulle vise seg å få konsekvenser.

FLOMSKADER: Det var store skader på kulturhuset etter flommen i Vangsvatnet i 2014. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det ble bygget basert på de nyeste flomberegningene fra NVE, med et klimapåslag for å være sikre, sier ordfører Hans-Erik Ringkjøb.

Bare tre år senere rammet en storflom vestlandet, og Voss var et av stedene som ble hardest rammet.

BEKYMRET: Ordfører Hans-Erik Ringkjøb, Ap, forventer nye, store flomhendelser i årene som kommer. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Vannet steg seks meter

Vangsvatnet steg over seks meter og hele første etasjen på kulturhuset sto under vann.

– Det hadde ikke hjulpet med bedre sikring utvendig, for vannet kom opp gjennom gulvet, sier ordføreren.

Forrige helg skjedde det samme på nytt. En ny storflom rammet, og igjen var kulturhuset et av byggene som fikk store skader.

GRUNNVANN: Utvendig sikring hjelper ikke når vannet kommer opp gjennom gulvet. Foto: Erik Teige / TV 2

Ifølge ordføreren på Voss er årsaken til at nettopp Voss og bygdene rundt bokstavelig talt drukner i vann det enorme nedslagsfeltet for nedbør fra fjellene rundt.

– Når det regner mye kommer alt ned til Voss, men det viktigste å ta inn over seg er at det skal bli verre, sier Hans-Erik Ringkjøb.

Han forteller at kommunen nå vurderer å kjøpe ut folk fra noen av de mest flomutsatte husene.

– Vi skal i alle fall diskutere det i kommunestyret, sier Ringkjøb.

UTSATT: Kommunen vurderer å kjøpe folk ut fra noen av de mest flomutsatte husene. Foto: Erik Teige / TV 2

40 prosent mer nedbør i 2100

Prognosene kommunen forholder seg til er at det i kommunen skal bli 40 prosent mer nedbør fram mot 2100. Det er bare et gjennomsnitt, så i ekstreme perioder kan det bli mye mer.

BLIR VERRE: Klimaforsker Kjersti Daae sier alt tyder på flere og større flommer i fremtiden. Foto: Privat

– Slår dette til er det ikke sikkert at vi har så mye å stille opp med. Da vil infrastruktur ryke og for eksempel broer vil bli ødelagt, sier Ringkjøb.

Han får støtte fra klimaforsker Kjersti Daae, førsteamanuensis i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

– Alt tyder på at Voss vil få flere og større flommer i fremtiden, sier klimaforskeren.

Hun sier forklaringen er at et varmere klima øker mengden vanndamp som kan tas opp i atmosfæren og som er tilgjengelig for å lage nedbør.

– Stormene får også mer energi og blir større og kraftigere, sier klimaforsker Kjersti Daae.

Hun sier også at det spesielle på Voss er det store nedslagsfeltet for nedbører som fører vann fra to store elver og flere små gjennom sentrum.

Elvevannet når Voss relativt fort på grunn av bratt terreng og få vannmagasiner oppstrøms som kan bremse tilsiget.

BRATT: Vann fra to store og flere små elver gjør at nivået stiger raskt ved mye nedbør. Foto: Erik Teige / TV 2

Kortere vintre forverrer situasjonen

Ifølge forskeren hjelper det ikke akkurat på situasjonen at vintrene blir kortere, noe som gjør flomsesongene lengre.

– Både storflommen på Voss i 2014 og flommen i helgen skjedde på høsten når nedbøren tradisjonelt kommer som snø i fjellet og ikke fører til nedbørsflommer, sier klimaforskeren.

Hun bor selv på Voss og kjenner selv på hvordan det er å bo i et flom- og rasutsatt område.

– Det er også et samferdselsproblem. Jeg dagpendler med tog til Bergen, men når det er meldt store nedbørsmengder er jeg rask til å ta hjemmekontor, sier Kjersti Daae.

ØDELEGGELSER: Helgens flom på Voss kostet omkring 100 millioner kroner. Foto: Erik Teige / TV 2

Det er NVE som har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver med forebygging mot både flomskader og skredulykker.

Trenger 85 milliarder til sikring

I den siste rapporten fra 2021 estimeres det at det på landsbasis vil koste 85 milliarder kroner å sikre eksisterende bygg i Norge mot flom og skred.

Vestlandet har den høyeste estimatet på 13.7 milliarder kroner.

Rapporten sier også at årsnedbøren fram mot 2100 er ventet å stige med 18 prosent, og at økningen i intens nedbør for kortere varighet enn et døgn kan bli vesentlig større.