– Vondt å høre dødskampen hans

VESTFOLD TINGRETT (TV 2): Vigdis Hegg har kjent drapsofferet Bård Lanes (33) siden han var et barn. Hun synes det gjorde vondt å høre hans siste ord.

DRAPSOFFER: Bård Lanes (33) ble drept i Tønsberg i april for snart to år siden. Vigdis Hegg, som har gitt TV 2 dette bildet, har fulgt ham gjennom oppveksten. Foto: Privat

– Bård var veldig mye. Det var derfor jeg var så glad i ham også, sier Vigdis Hegg til TV 2.

Hun jobber med vanskeligstilte barn, og det var gjennom jobben hun ble kjent med Bård Lanes da han var 11 år gammel. Siden har de holdt kontakten inntil han ble drept i Tønsberg i april for to år siden.

Når TV 2 intervjuer henne etter å ha hørt forklaringen til 27-åringen, som har innrømmet at han skjøt og drepte Lanes, tar hun frem et bilde.

Det viser Lanes som står i gata der hun bor mens han vasker bilen hennes.

GODE MINNER: Her fotograferer Vigdis Hegg mens Bård Lanes vasker bilen hennes. Foto: Privat

– Blikket hans her er så godt. Det viser tryggheten og godheten til Bård, mener hun.

Han var med da hun prøvekjørte og senere kjøpte bilen. Fortsatt søker kjøretøyet etter Lanes' iPhone når Hegg vrir om tenningen.

– Det var veldig vondt i starten, men nå er det en fin påminner om at han tross alt «har noen aksjer» i bilen. Den var vårt lille prosjekt, sier hun.

Fikk høre samtalen

Frem til sommeren skal Hegg og de andre som sto Lanes nær få flere svar på hva som skjedde i tiden før og den kvelden han ble drept i Tønsberg 20. april i 2021.

33-åringen og kjæresten var sammen på et solarium denne kvelden. Da Lanes kom ut for å sette seg i bilen, møtte han en bevæpnet mann som lette etter ham.

MINNES LANES: Vigdis Hegg synes det var tøft å høre detaljene fra drapet i retten. Hun er opptatt av å ta vare på de gode minnene. Foto: Aage Aune / TV 2

Lanes løp for sitt liv, men underveis på flukten, ble han skutt i ryggen. 33-åringen grep etter sin egen mobiltelefon og ringte etter hjelp.

Hegg satt selv i retten da aktor Andreas Christiansen spilte av den syv minutter lange samtalen.

Hørte dødskampen

Der hører man en tydelig preget Lanes som forteller at han er blitt skutt ved Rema 1000 på Kilen i Tønsberg.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Christiansen avbildet i retten denne uka. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det var veldig sterkt å høre dødskampen hans. Bård hadde en stemme som gjorde at han ropte mer enn han pratet. I denne samtalen hørte man at han var svak og hadde dårlig lungekapasitet, sier Hegg.

– Jeg hørte at han hadde vondt, og det var veldig sterkt.

Hegg forteller også at hun fikk en reaksjon da hun kom inn i rettssalen og fikk se de fire mennene som påtalemyndigheten mener sto bak drapet.

Et spørsmål som vil bli behandlet i rettssaken, er hvorfor Lanes ble drept. Det er på det rene at han var i en konflikt med en 32-åring ved navn Lasse, som nå er tiltalt for å ha bestilt drapet.

En 27-åring fra Vestlandet har erkjent at han skjøt Lanes, mens to menn på henholdsvis 23 og 33 år er tiltalt for å ha medvirket til drapet.

– Han tok rommet

De tre tiltalte vestfoldingene nekter straffskyld for drap. Hittil har kun skytteren forklart seg. Han har sagt at han aldri mente å drepe, men at han kun ville skade Lanes.

– Nå vet jeg hvem de fire er, og jeg skal prøve å gå videre med de gode minnene jeg har, for de står i kø, sier hun.

TALTE I BEGRAVELSEN: Da Bård Lanes ble gravlagt, var Vigdis Hegg en av de som holdt tale. Foto: Aage Aune / TV 2

Hun kommer til å savne de gode klemmene til Lanes.

– Jeg minnes det blendende smilet og at han var så ekte. Bård tok rommet med sin utstråling med sine atletiske evner og sitt vakre ytre, sier Hegg.