Voldtektstiltalt om uthenging: – Mitt liv er ødelagt

Etter ei veke pause, starta den store overgrepssaka i Bergen opp igjen i Hordaland tingrett onsdag.

Fem menn, som ifølge aktor har hatt gruppesex med unge jenter som hobby, står tiltalt i tre ulike seksuallovbrotssaker.

Alle fem nektar straffskuld for dei ulike tiltalepunkta. Undervegs har det kokt i sosiale medium om saka.

Namn på dei tiltalte, samt dei fornærma, har blitt delt på stader som TikTok og Instagram.

Det er blitt levert fleire anmeldelsar til politiet for filming i rettssalane og deling av navn og bilder på sosiale medium.

Dørene har difor blitt lukka for publikum.

FEM MENN: Dette er dei tiltalte i dei ulike sakene som gjeld gruppevaldtekt, sovevaldtek og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. To av mennene går igjen i to ulike saker.

Fortalde om uthenginga

– Eg føler resten av mitt liv er ødelagt. Eg er blitt dømd på førehand, sa ein av mennene som forklarte seg i dag.



25-åringen er tiltalt for seksuell omgang med ei 15 år gamal jente, samt valdtekt av ei kvinne i 20-åra tilbake i 2018.

Han, som alle dei andre tiltalte, nektar straffskuld. Heilt sidan tiltalen kom i fjor haust, har navnet hans sirkulert på ulike sosiale medium.

På spørsmål fra forsvarar Ellen Eikeseth Mjøs svarte mannen bekreftande på at han dei siste vekene har oppsøkt livskrisehjelp.

– Også kjærasten min har fått hatmeldingar og trugsmål. Alle dekka på bilen min har også blitt sprengt, fortalde mannen vidare.

Ny politimelding

Onsdag starta saka med nok ei politimelding frå ein av forsvararane. Den siste veka er det hengt opp plakatar i bergensområdet med namn og adresse på dei fem tiltalte.

«HENG DE UT»: Her er plakaten som skal vera hengt opp fleire stader i bergensområdet. TV 2 presiserer at det kun er fire av dei fem som faktisk er tiltalt for valdtekt i dei ulike sakene. Foto: Privat

– Eg vil gjerne dokumentere bilder av dei plakatene for retten og opplyser om at dette vil bli politianmeldt, sa advokat Maria Hessen Jacobsen til dommarane i retten.

Ho forsvarar ein 24 år gamal mann som er ein av dei tre som er tiltalt for ei gruppevaldtekt av ei kvinne i starten av 20-åra.

Fortalde om drapstrugslar

Dei tiltalte mennene føler seg uthengt og utsett for «gatejustis». Det blei på nytt tema i retten onsdag etter at Jacobsen la fram bilder av plakatane.

– Det føles drit. Det er mange stygge kommentarar og eg har fått draps- og valdstrugslar, sa ein annan av mennene som er tiltalt for seksuell omgang med ei 15 år gamal jente.

Han starta på sin forklaring førre veke.

Han meiner det er stor sjanse for at nokon kjem til å utøve vald mot han eller dei andre. Videoane som er lagt ut TikTok og Instagram, som avslører namna deira, er sett av godt over éin million totalt.

– Det er ganske sjukt å stå midt oppi dette. Allereie den første dagen var det mykje ute på gata. Gjenger som stod og kommenterte. Eg har holdt meg heime og går kun på nærbutikkene, egentlig, fortalde mannen.

Fekk spørsmål om eigne videoar

Men mannen har sjølv lagt ut oppdateringar på TikTok og Instagram etter at rettssaka starta.

Særleg det eine biletet på Instagram vekte oppsikt:

VEKTE OPPSIKT: Den tiltalte 25-åringen la ut dette bildet på Instagram under rettssaka. Foto: Faksimile frå Instagram

Aktor Benedicte Hordnes spelte også av videoar frå TikTok, der samme mann spøkar om sex med 16-åringar.

I ein video seier mannen til kamera: «Ligg med jenter som ikke er russ enda. Blir de gravid kommer de ikke til å ofre vekk russetiden for en jævla unge».

– Du er tiltalt for overgrep mot ei 15 år gamal jente og så legg du ut slikt. Ein kan jo tenke at du ikkje tek dette veldig seriøst?, spurde aktor.

– Jo, eg tek dette seriøst. Men videoane og bildene er lagt ut i ein openbar spøkande tone. Dette er min måte å distansere meg frå tiltalen på. Sjølvironisk, forklarte mannen.



– Ho sa at ho var 16 år

25-åringen er altså tiltalt for å hatt seksuell omgang «etter tur» med ei 15 år gamal jente i januar 2020. Han starta på si forklaring i førre veke.

– Ho sa at ho var 16 år. Og eg blei fortald at ho hadde vist legitimasjon til ein av dei andre, sa han då.



– Ho sa ho var 16 år og så viste ho oss eit bankkort der det stod at ho var født i 2003. Ho såg ut som ho var 16-17 år, sa den andre 25-åringen i dag.



Statsadvokaten svarte tilbake at kvinna aldri har hatt eit bankkort med den fødselsdatoen.

Sjølv fortalde kvinna, som no er blitt myndig, at ho følte seg pressa til å ha sex med dei tre mennene.

– Dei var tre personar mot meg aleine. Eg var redd for kva som kunne skje om eg ikkje blei med på det, fortalde ho.

Kjenner seg ikkje att i avhøyra

I retten har den første 25-åringen sagt at den seksuelle omgangen med 15-åringen skjedde inne på badet, og ikkje saman med dei andre inne på soverommet.

I politiavhøyr har mannen derimot fortald at han meiner alle hadde sex etter tur med jenta inne på soverommet.

«Alle var involvert. Noen hadde fem minutter mer på banen enn andre», las statsadvokat Hordnes opp frå utskrifta av avhøyret av mannen.

– Det er mykje av avhøyra som eg ikkje kjenner meg att i, sa han i retten i dag.

AKTOR: Statsadvokat Benedicte Hordnes i Hordaland tingrett. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Han meiner han under avhøyra må ha hugsa feil om det som skjedde.

Den andre 25-åringen fortalte derimot retten at det skjedde inne på soverommet. Dei hadde sex med henne kvar sin gang, ifølge han.

– Eg var ikkje så pågåande akkurat. Det er vanskeleg å hugse rekkefølgen på det som skjedde. Men det var gjensidig og ho var med på det, sa 25-åringen.

Begge desse mennene vart i utgangspunktet sikta og fengsla for ei valdtekt av kvinna, som skal ha skjedd seinare samme år. Saka vart lagt vekk av politiet.

Hevdar jenta filma sjølv

Den fornærma kvinna fortalde retten i førre veke at ho opplevde å bli filma inne på soverommet under overgrepa.

25-åringen slo tilbake i dag og sa at det var ho so filma dei to nakne inne på badet. Denne videoen blei vist for retten.

Under heile rettssaka har retten fått innblikk i eit miljø der fleire unge menn saman har sex med unge jenter.

I fleire tilfeller blir det filma og delt med kvarandre på Snapchat. Utrykk som «doblings» og «triplings» går att i skildringane av sexen.

– Trekantar og firkantar, då er det gjerne fleire som har sex samtidig. «Doblings» eller «triplings» betyr at to eller tre kompiser har sex med same jente, etter tur, men ikkje samtidig, forklarte 25-åringen medan det blei vist fram ei «sexliste» som mannen skal ha ført.



På denne lista hadde han notert den fornærma kvinna med eit fødselsår som tilseier at ho var fylt 16 år.

På spørsmål frå forsvararen sin, svarte mannen at han pleide å oppdatere lista etter at sexen var over.

FORSVARAR: Advokat Ellen Eikeseth Mjøs forsvarar den dobbelttiltalte mannen (25) som er tiltalt for sex med 15-åring og sovevaldtekt av ei anna kvinne. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Må utvide rettssaka

Det har som kjend vore mange stopp i rettssaka undervegs og også i dag har ting tatt lenger tid enn planlagt.

Rettssaka blir difor utvida med minst ein dag for at ein skal kome i mål med vitneførsel og prosedyrar.

Etter planen skulle egentlig forhandlingane vera ferdig førstkomande fredag.