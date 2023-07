Voldtektsdømt pågrepet igjen: – Veldig leit

På fredag ble en nylig voldtektsdømt mann igjen pågrepet og siktet for voldtekt. Kvinnen som han tidligere er dømt for å ha voldtatt synes det er synd at flere må oppleve det samme.

Det forteller kvinnens bistandsadvokat, Stian Erlandsen Sjåvik, til TV 2.

Så sent som i mai var han bistandsadvokat i en voldtektssak i Agder lagmannsrett.



Den fornærmede kvinnen han representerte ble trodd av både tingretten og lagmannsretten. Den rettskraftige dommen mot mannen i 20-årene er på fire år og to måneders fengsel.

På fredag ble han pågrepet og siktet for en ny voldtekt. Han sto i soningskø og skulle begynne soningen av dommen 4. september.

– Det første spørsmålet til min klient da dommen falt var hvor han skulle sone og hvor han sitter nå. Hun tenkte at han skulle sitte inne med en gang, men sånn er det ikke i Norge, sier Erlandsen Sjåvik og legger til:

– Hun synes det er veldig leit at flere må oppleve det samme.

FORSVARER: Advokat Jonny Sveen forsvarer mannen i voldtektssaken han nå er siktet for. Her avbildet i en annen sak under pandemien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Normalt med soningskø

Mannens forsvarer, advokat Jonny Sveen, ønsker ikke å kommentere voldtektsdommen fra mai.

– Han er jo domfelt i den saken, så det må jeg bare forholde meg til. Hva hun som er fornærmet i den saken føler om det bør ikke jeg uttale meg om, sier Sveen.

– Det at han ikke er tatt inn til soning er forsåvidt bare en anvendelse av loven. For at man skal bli tatt inn til soning umiddelbart så må vilkårene for varetektsfengsling være til stede. Det normale er jo at man blir innkalt til soning på et gitt tidspunkt, legger han til.

Ifølge TV 2s opplysninger mener politiet at voldtekten han nå er siktet for skjedde i mannens egen leilighet natt til fredag.

Det skal ha vært flere personer til stede i leiligheten.

Mannen i 20-årene nekter straffskyld for anklagene mot ham.

– Han er siktet i saken og det forholder vi oss til, men han har en annen forklaring enn fornærmede. Vi får se hva etterforskningen vil vise, sier Jonny Sveen.



– Veldig preget

Den fornærmede kvinnen anmeldte mannen fredag morgen.

Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Vestfold tingrett, som mener det er «mer sannsynlig at siktede er skyldig enn ikke skyldig etter siktelsen».



TV 2 er ikke kjent med hva mannen har forklart i avhør med politiet.

For kvinnen som anmeldte mannen på fredag, har de siste dagene vært tøffe, ifølge hennes bistandsadvokat Heidi Ysen.

– Hun er veldig preget av det som har skjedd, sier Ysen.

Fordi mannen skal begynne soning av voldtektsdommen 4. september, ba påtalemyndigheten om at han blir varetektsfengslet helt frem til det.

BISTANDSADVOKAT: Heidi Ysen representerer den fornærmede kvinnen i den nye voldtektssaken. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

Retten ga ikke politiet medhold i dette. Dermed må de fremstille ham for enda en varetektsfengsling i slutten av august dersom han ikke skal løslates i halvannen uke før soning.

Straffedømt flere ganger

Av dommen fra Agder lagmannsrett i mai kommer det frem at mannen tidligere er straffedømt flere ganger.

En av de eldre sakene gjelder blant annet besittelse av et nakenbilde av en fjorten år gammel jente.

Han er også dømt for å ved flere anledninger ha kjøpt alkohol til mindreårige, samt et tilfelle av grov vold.

I fengslingskjennelsen fra helgen skriver Vestfold tingrett at «Saken nå gjelder også et alvorlig forhold, og han kan forvente enda en langvarig fengselsstraff dersom han dømmes for forholdet».