Voldtektsdømt i SMS: «Kåt og tok sjansen I guess»

En 23 år gammel mann er dømt til samfunnsstraff for en voldtekt han begikk i 2016. Han har erkjent straffskyld siden første stund, men den fornærmede kvinnen mener han har sluppet for billig unna.

«Da hun våknet igjen lå hun på sofaen og var fullstendig avkledd.»

Slik beskriver Agder tingrett deler av det som skjedde i hybelen hun leide vinteren 2016, da hun gikk på videregående.

«Etter dette husker hun ikke mer før hun etter en stund, uvisst hvor lenge, våknet igjen ved at hodet dunket mot veggen.»

Den nå 23 år gamle mannen har både i avhør og i retten erkjent at han voldtok henne denne dagen.

«Hun sa til tiltalte: «Hva driver du med? Du får ikke lov». Til dette svarte han: «Jeg vet ikke», skriver tingretten videre.

Var skolekamerater

De to møttes da de gikk på videregående skole i en by på Sørlandet. Hun gikk i andreklasse, mens han var ett år yngre og ny på skolen.

På dette tidspunktet hadde hun fortsatt kjæresten sin, som hun hadde vært sammen med i fire år.

Kvinnen og den nå dømte mannen hadde flere felles interesser, og ble fort gode venner. Etter hvert hadde han lyst til å ta vennskapet videre og bli kjæresten hennes, har retten fått dokumentert gjennom både tekstmeldinger og partenes forklaringer.

– Jeg fortalte han flere ganger at jeg ikke ville bli sammen med han, sier hun til TV 2 i dag.

I dag ser hun tilbake på perioden før overgrepet som svært stressende. Hun hadde nettopp flyttet til en ny by, langt unna venner og familie. Samtidig hadde hun og kjæresten gjennom de siste fire årene hadde gjort det slutt.

– Jeg opplevde det som en dragkamp, fordi begge to overøste meg med komplimenter og daglig ringte meg og sendte meldinger.

En ettermiddag i februar 2016 sendte hun derfor melding til både ungdomskjæresten og den nå voldtektsdømte mannen, der hun ba dem begge om å få være i fred i en periode.

Ekskjæresten svarte at han ville respektere dette, mens den nye skolekameraten aldri svarte.

Samme ettermiddag banket det på døren.

Falt i gangen

Hun stod på kjøkkenet og lagde middag da hun bestemte seg for å begynne å drikke av en flaske rom hun hadde stående.

– Jeg begynte å drikke. Håpet var at jeg skulle få en lang natts søvn og et pusterom fra alt stresset, sier hun.

Hun merket at hun var på stigende rus da det banket på døren

«Idet hun gikk mot døren kom hun i ubalanse og falt ut i gangen samtidig som hun åpnet døren. På utsiden stod tiltalte.» heter det i dommen.

Deretter mener retten at han dro henne inn i stuen etter bena.

Hun husker at hun ble veldig varm, svimmel og desorientert da de satte seg ned i sofaen i stuen.

– Jeg forstod ikke hvorfor han var der etter at jeg hadde vært så tydelig på at jeg ville være fred.

Hun tok av seg tightsen og dekket seg til med et pledd.

Så sovnet hun.

«Kåt og tok sjansen»

«Fornærmede gjentok at han ikke fikk lov», skriver tingretten om øyeblikket da hun våknet til under overgrepet.

I etterkant anslår han at hun ba ham stoppe to eller tre ganger før han ga seg. I tekstmeldinger i etterkant har han skrevet til henne at han «ikke vet hva som gikk av han».

De to er enige om at hun gikk og la seg rundt klokken 19 denne dagen, og at han etter hvert forlot leiligheten.

Etter å ha sovet noen timer våknet hun igjen rundt klokken 22.

Da hun våknet, lå det en fem minutters video på telefonen hennes, som tiltalte hadde spilt inn før han dro fra leiligheten.

I videoen uttrykker han at han har det vanskelig og angrer på det han har gjort.

– Selv om han sier at han angrer så virker han helt uberørt. Jeg reagerte også på at han smilte når han sa at han angrer. Han sa også at meldingen der jeg ba om å få være i fred skremte han, og det ikke var greit at jeg sendte den, sier hun til TV 2 i dag.

TV 2 har sett både videoen og meldingene.

TEKSTET: TV 2 har sett de originale meldingene, men har valgt å gjenskape dem. Foto: Frode Sunde / TV 2

«Hvorfor gjorde du det?» skriver hun.

«Vet riktig ikke. Kåt og tok sjansen I guess. Grein inne på badet etterpå når du sov. Føler meg helt jævelig. Holdt på å kaste opp en del ganger også», svarer han.

TV 2 har vært i kontakt med domfeltes forsvarer, advokat Ole Joakim Devold, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Han tok seks år fra meg

Til TV 2 forteller kvinnen, som i dag er 24 år gammel, at hun i årevis gikk og kviet seg for å anmelde mannen.

– Jeg vet hvor mange overgrepssaker som henlegges. Hvorfor skulle min sak være noe annerledes? sier hun.

I dag er hun glad for at hun til slutt gikk til politiet med en anmeldelse. Det var først i 2020 at hun skjønte hvor stor innvirkning overgrepet hadde hatt på hennes fysiske og psykiske helse.

– Jeg hadde mye magesmerter de siste årene på skolen, men det ble borte da jeg begynte på universitet. Så kom smertene tilbake da jeg begynte å jobbe i et miljø jeg oppfattet som stressende og utrygt sommeren 2021.

Fordi smertene ikke forsvant, gikk hun til legen. Der fortalte hun for første gang om hva hun hadde opplevd.

– Da jeg fortalte om historikken bak smertene var det ingen tvil for legen om at det hang sammen med overgrepet i 2016.

I dag er hun diagnostisert med en kronisk tarmsykdom, og PTSD. Nå går hun jevnlig i terapi for å bearbeide traumene.

– Jeg innså da at han hadde tatt seks år av livet mitt, så da anmeldte jeg i februar i år.

I retten vitnet vitnet psykologen hennes om at hun trolig vil trenge minst to til tre år til i behandling.

420 timer samfunnsstraff

Kvinnen ble trodd i retten.

Tiltalte fikk betydelig strafferabatt både på grunn av hans unge alder på gjerningstidspunktet og på grunn av den uforbeholdne tilståelsen.

Likevel mener hun at straffen er for mild.

– Det jeg frykter er at straffen han har fått ikke vil rehabilitere ham. Han har aldri beklaget, selv ikke i retten. Jeg sliter med å tro på at han forstår hva han har gjort.

Retten tilkjente henne også en oppreisningserstatning på 225.000 kroner. Det er vesentlig høyere enn det som har vært normal praksis de siste årene.

Standarderstatningen for voldtektsofre har lenge vært 150.000 kroner. I mai i år fastslo Høyesterett imidlertid at det er tid for en oppjustering.

Som følge av den ferske dommen i Høyesterett skal oppreisningserstatningen i voldtektssaker nå utmåles fra to ganger grunnbeløpet i folketrygden. På den måten vil erstatningsnivået følge den økonomiske utviklingen i samfunnet.

Derfor utgjør normalnivået i dag om lag 210.000 kroner.