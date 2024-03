Voldsoffer Marta (90): – Jeg beit og slo ham med knyttneven

Tre måneder etter det angivelige voldtektsforsøket døde Marta Sandal (90) av hjertesvikt.

Likevel - ved hjelp av lyd- og videoopptak fra tilrettelagte avhør - fikk retten høre den 90 år gamle kvinnen fortelle hvordan hun opplevde den sjokkerende hendelsen, natt til 11. juli i fjor.

– Jeg lå og sov i huset mitt. Plutselig våknet jeg av at en naken mann sto ved sengen og holdt foran nesen og munnen min. Jeg fikk sjokk, sier hun.

Ifølge politiet skal mannen ha tatt seg inn i huset, kledd seg naken, og deretter prøvd å voldta den 90 år gamle kvinnen.

– Han dro vekk dynen, og rev og slet i nattkjolen min for å få den av meg.

Beit, sparket og slo

Sandal sier i avhøret at hendelsen var det mest skremmende hun hadde opplevd i hele sitt liv.

Likevel ble hun ikke lammet av panikk. Tvert imot.

– Jeg så at det var en gal mann, så det var bare én ting å gjøre - å slåss for mitt liv.

Sandal forteller at hun beit mannen så hardt hun kunne i hånden, før hun slo mannen med knyttneven.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å beskytte meg selv. Han var veldig frekk, frempå og kald.

Deretter skal mannen ha truet henne på livet. Sandal sier hun ble aldeles rasende.

– Ditt svin, tenkte jeg. Jeg ga ham et spark der han tålte minst, slik at han hylte. Han sa at han ville drepe meg. Kanskje det var det som gjorde at jeg fikk uante krefter.

Sandal sier hun stakk hodet ut av vinduet og hylte av hele sin røst.

Ifølge statsadvokat Kristine Herrebrøden klarte Sandal å utløse trygghetsalarmen klokken 05.09.

AKTOR: Statsadvokat Kristine Herrebrøden i Hordaland, Sogn og Fjordane Statsadvokatembete fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I tillegg klarte kvinnen å ringe etter naboer slik at de kom hjelpende til. Etter kort tid kom politiet til stedet og tok hånd om mannen.

Før rettssaken omtalte Herrebrøden saken som «særdeles hensynsløs», med særlig henvisning til offeret sin høye alder.

Nekter skyld

Tiltalte startet rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett med å nekte straffskyld for både voldtektsforsøket og innbruddet.

Mannen - som nå er 35 år gammel, med bosted på Østlandet - skal ha vært i bygda i forbindelse med jobb.

Tiltaltes forsvarer Abdelilah Saeme sa i sitt innledningsforedrag at mannen aldri prøvde å voldta kvinnen.

– Vi er ikke enige med påtalemyndigheten om hva som skjedde på rommet den natten. Det har aldri vært snakk om å tilegne seg seksuell omgang, sier han, og fortsetter:

– Hvis dette skal ha vært et voldtektsforsøk, hvorfor ble ikke forsøket fullbyrdet? Er det grunnet motstand, eller fordi man har tredd tilbake selv? Har man frivillig trådt tilbake fra et forsøk, så skal man frifinnes.

Saeme sier hans klient har samarbeidet med politiet hele veien, og at han vil forklare seg tirsdag morgen.

– Da må man også ta hensyn til at det er en del man ikke husker.

ADVOKAT: Abdelilah Saeme forsvarer den tiltalte 35-åringen. Dette bildet er fra en annen rettssak. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Ifølge statsadvokat Herrebrøden ble det funnet spor av alkohol og kokain hos tiltalte.

Mistet tryggheten

I avhørene omtalte Sandal tiltalte som «liten og spedbygd».

Selv om hun klarte å sette seg til motverge, var Sandal klar på at hun mistet en del av tryggheten etter voldshendelsen.

– Det som skjedde ødela en god del av hverdagen min. Jeg trodde jeg skulle dø den natten.

En nabo sa i retten at Sandal virket redd etter det som skjedde.

– Hun låste dørene hele tiden. Jeg tror dette førte til at hun ikke fikk noe bra liv de siste månedene. Hun var veldig redd.

Bistandsadvokat Ingrid Aksnes representerer avdøde Sandal, og har tidligere sagt at saken er brutal.

– Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig tiltale som jo gjelder angrep på en 90 år gammel kvinne, i hennes eget hjem, nattetid. Kvinnens høye alder gjør henne spesielt sårbar, sier hun.

BISTANDSADVOKAT: Ingrid Aksnes representerer den fornærmede kvinnen i saken, som døde i fjor høst. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Tok det med seg i døden

På rettens første dag vitnet også de to døtrene til Marta. De kunne fortelle at moren tydelig endret seg etter hendelsen.

– Jeg tror hun hadde mye stress i livet sitt etter dette skjedde. Hun hadde hjertebank, og det var veldig trist for oss at hun opplevde dette, sier den ene datteren.

Den andre datteren sier moren ble veldig skvetten de siste månedene.

– Da hverdagen kom tilbake merket jeg at hun ble mer engstelig og sårbar. Hun låste dører og vinduer, og følte seg veldig ensom. Hun var aldri redd før dette. Når man er så gammel, så skal det lite til for å svekke helsen, sier hun.

Datteren sier moren ofte hadde behov for å snakke ut om hendelsen, for å fordøye inntrykkene.

– Hun tok dette med seg inn i døden.

MERKET ENDRING: Døtrene til Marta Sandal (90) fortalte under rettssaken at de merket moren hadde svekket helse etter hendelsen. Foto: Privat

TV 2 var i kontakt med Sandal sin nærmeste familie før rettssaken. Da skrev de følgende i en epost:

«Det var helt utenkelig at noe slikt kunne skje i en liten og trygg bygd på Vestlandet, og ufattelig trist at en gammel dame skulle oppleve noe så traumatisk på slutten av livet.»

«Nå setter vi vår lit til det norske rettsvesenet, og må bli ferdig med rettssaken før vi kan uttale oss ytterligere.»