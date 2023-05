Vold, ramp og festbråk i hele landet

Det har vært en travel natt for politiet. Råkjøring i 230 km/t, knivtrusler og rampete russ er blant nattens hendelser.

Politiet har måttet ta seg av flere fulle og kranglete personer natt til søndag. Varmere vær og russetid er alt annet enn en demper på problemet:

– Det har vært travelt, og det er det enda, sier Victoria Hillveg ved politiet i Sør-Øst til TV 2.

Oppdragene er mange, og dreier seg om alt fra naboklager til trusler med kniv.

Det var nemlig like før klokken 03 natt til søndag at politiet fikk melding om en truende mann med kniv inne på en restaurant i Drammen.



Politiet fikk raskt kontroll på en mann i 20-årene.

Den samme mannen hadde blitt stoppet av politiet et annet sted i Drammen tidligere på kvelden. Da ble han anmeldt for bæring av kniv.

Ingen personer ble skadd i hendelsen.

Tatt i 230 km/t

Gjennom natten har Sør-Øst holdt fartskontroll i Vestfold som følge av et biltreff i distriktet. Der endte ti bilister opp med å miste førerkortene sine.

Den laveste målte hastigheten var 155 km/t i 110-sonen. Den høyeste var på hele 230 km/t.

Politiet opplyser at førerne er i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20-årene.

Fotballkamp på natten

I Fauske i Nordland har en stor russegjeng skapt hodebry for flere naboer. Midt på natten hadde nemlig russen bestemt seg for å kjøre i gang en fotballturnering på Fauske stadion.

Jubelen var stor blant rødkledde spillere og supportere. Det fikk konsekvenser for naboenes nattesøvn.

– Det var naturligvis mange som var samlet, og det var mye lyd, sier operasjonsleder Lars Halvorsen til TV 2.

Han legger til at russen hadde stor forståelse for at fotballkampen måtte ta en plutselig timeout.

– Det var god stemning og hyggelige ungdommer, sier Halvorsen.

Slo vakter og gjester

I Stavanger har politiet måttet ta seg av en beruset og voldelig mann i 20-årene.

Mannen hadde oppført seg kranglete inne på et utested, for så å slå til både vektere og andre gjester.

Mannen er nå bortvist fra stedet.