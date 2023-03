– Vitnar om eit system som ikkje fungerer

Mohammad Al Abed (64) kom til Noreg i 1990 og søkte asyl som statslaus palestinar. Han fekk innvilga opphald og seinare norsk statsborgarskap.

I 2021 kom eit vedtak frå Utlendingsdirektoratet om at dei trekk tilbake statsborgarskapet hans, fordi dei meiner han bevisst oppga fiele opplysningar då han kom til Noreg, og at han i realiteten var jordansk statsborgar.

Mohammad er ufør etter eit hjerneslag, og er svært kognitivt redusert. Han er difor ikkje i stand til å motbevise UDI sine påstandar.

Kort tid etter at Mohammad fekk vedtaket om tilbakekalling av statsborgarskapet, kom også eit vedtak om at Mohammad må betale tilbake om lag 2,8 millionar kroner til NAV. Dei meiner han har vore ugyldig medlem i folketrygda ved å ha statsborgarskap på feil grunnlag.

Advokat André Møkkelgjerd i Sulland advokatfirma representerer familien i denne saka. Han meiner vedtaket skapar uforholdsmessige store konsekvensar for Mohammad og familien hans, og dermed burde omgjerast etter lova.

Utlendingsnemnda på si side er ikkje einig i at vedtaket er uforholdsmessig, og viser mellom anna til at Mohammad har fått midlertidig opphaldsløyve basert på riktige opplysningar.

UNE viser til at det er NAV som må svare for dei økonomiske konsekvensane vedtaket får, med NAV seier dei ikkje har rom til å utøve skjønn når UNE vurderer at Mohammad har hatt ugyldig medlemskap i folketrygda.