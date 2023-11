Viste video-avhør av Mina og Mille

Mor og far forlot salen og satt i et tilstøtende rom da video-avhør av tvillingsøstrene Mina og Mille, som døde i januar, ble spilt av i retten.

– Foreldrene opplevde det som for tøft og belastende og se slike opptak og ønsket å trekke seg tilbake, sier bistandsadvokaten deres, Inger Marie Støen.

Hun sier det har vært en en veldig slitsom dag for faren Kim Andre Hjalmarsen og moren Kirsti Skogsholm.

– Det er nesten utrolig at de har klart dette i det hele tatt, sier Støen.



Det er nedlagt referatforbud om det jentene sier i de tilrettelagte avhørene. Men de anses som helt sentrale bevis i saken mot en mann i 30-årene.

Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot Mina Hjalmarsen under en togtur til Gjøvik, da hun var 15 år gammel.



TØFT: Moren til Mina og Mille, Kirsti Skogsholm vitnet i retten i dag. Foto: Olav T. Hustad Wold

Også videoavhøret av en venninne av tvillingene, som var med togturen der overgrepene skal ha skjedd, anses som et viktig bevis.

Mannen var i utgangspunktet tiltalt for å ha satt en narkotikasprøyte på denne jenta, mot hennes vilje. Men denne saken er henlagt, noe som er klaget inn til Riksadvokaten.

Det ble også nedlagt forbud mot gjengivelse av sensitive personopplysninger i retten.

Saken startet tirsdag morgen med at den tiltalte mannen i 30-årene, nektet straffskyld for utuktig omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Han innrømmet seksuell omgang med Mina på toget, men sa han trodde hun var rundt 20 år gammel. Mannen ga utrykk for at han husket lite og selv var sterkt ruset.

Aktor mener overgrepene skjedde åtte måneder før Mina og tvillingssøsteren Mille, i januar ble funnet døde, trolig av overdoser i Spydeberg.



TV 2 har fortalt historien om jentene som utviklet spiseforstyrrelser og ble skrevet ut av psykiatrien til tross for sterk motstand fra foreldrene, barnevernet og Bufetat. De ble kasteballer i systemet og utviklet rusmisbruk da de ble sendt fra barnevernsinstitusjon til barnevernsinstitusjon.

Den tiltalte mannen nektet også straffskyld for tiltalepunktet om å ha skaffet seg seksuell omgang med en person under 18 år i en særlig sårbar posisjon.

VONDT: Faren til Mina og Mille, Kim Andre Hjalmarsen i samtale med bistandsadvokat, Inger Marie Støen. Foto: Olav T. Hustad Wold

Moren til tvillingene, Kirsti Skogsholm, vitnet i saken. Og fortalte om to svært utsatte jenter med alvorlige spiseforstyrrelser som ikke fikk hjelpen de trengte. Før de utviklet rusmisbruk.

– Jeg husker Mina sa hun må leve med dette resten av livet. Det var ikke frivillig og ikke noe hun ønsket. Hun var preget av å ha blitt utsatt for overgrep. Frustrert og fryktelig lei seg. Hun har opplevd noe ingen 15 åringer skulle måtte oppleve, sa moren.



BEVIS: Statsadvokat Kristin Røhne bekrefter at det er sikret DNA-bevis i saken. Foto: Olav T. Hustad Wold

Hva tenker du om situasjonen i dag?, spurte bistandsadvokat Inger Marie Støen

– Det er fryktelig trist å se hvor galt det kan gå når Mina fikk en spiseforstyrrelse, uten å få hjelpen hun trengte. Hun var så flott og ville ha hjelp. Hun ville ikke være i det miljøet. Hun sa hun ikke ville holde på med rus og være i dette. Hun hadde bare en spiseforstyrrelse, og så endte det som de gjorde, sa moren.

Bistandsadvokaten til foreldrene mener saken viser hvor galt det kan gå når samfunnet sviktet barn med spiseforstyrrelser og det ender med rusmisbruk.

– Når det er snakk om rus vil det alltid være fare for overgrep. Vi ser sak etter sak der barn og unge som er i disse miljøene, blir påført og påfører seg selv skader. Det er tragisk, sier hun.

I innledningsforedraget varslet aktor at hun vil legge fram en serie bevis mot mannen som er tiltalt. Blant annet er det sikret DNA fra tiltalte på togsettet der overgrepene skal ha skjedd. Det vil også bli lagt fram snapschat-filmer med dokumentasjon rundt at tiltalte solgte eller ga narkotika til Mina, Mille og en venninne.



Den tiltalte mannen startet sin forklaring med å si at han husket lite og viste til at han har hatt en rusutløst psykose.

FORSVARER: Kai Roger Vaag mener det er flere omstendigheter i saken som taler for at hans klients forklaring er riktig. Foto: Olav T. Hustad Wold

Under utspørringen fra aktor husket han mer. Og bekreftet at han hadde møtt de tre mindreårige jentene på Oslo S og solgt eller gitt narkotika til dem, da de spurte etter det. I følge mannen skjedde møtet helt tilfeldig ved at de kom bort til ham.

Han bekreftet at han hadde hatt seksuell omgang med Mina på toget til Gjøvik, men hevdet han ikke forsto at hun bare var 15 år. Han gav utrykk for at han ikke synes det var riktig at han er tiltalt for overgrep.

– De virket som 20-åringer, slik jeg så det og tenkte jeg kunne bli med på en tur, sa tiltalte.



– Hadde det spilt noen rolle hvor gamle de var?, spurte aktor Kristin Røhne.



– Jeg har aldri hatt sex med mindreårige og aldri tenkt på den måten.



Moren sa i sin forklaring at hun ikke forstår at noen kunne tro Mina var voksen.

– Når man ser bilder av Mina kan jeg ikke skjønne at noen kan tenke at hun er 20. Hun er en liten spedbygd jente. Ingen som ser bilder av henne kan mene at hun er mer enn 15 år. På dette tidspunktet veide hun 45 kg, sa moren.



– Nå er det en rekke vitner som skal forklare seg, så får retten gjøre sin vurdering. Men det er masse omstendigheter i denne saken som peker i retning av at det min klient sier er riktig, sier forsvareren til tiltalte, Kai Roger Vaag.

Deler av forklaringen til den tiltalte kan TV 2 ikke gjengi på grunn av referatforbudet og etiske hensyn.

Den tiltalte mannen forklarte at han har hatt store rusproblemer siden han var 14 år gammel. Og at han drev salg av tunge narkotiske stoffer i tiden da han traff Mina, Mille og en venninne i Oslo.

To sakkyndige følger rettsaken. De legger senere fram sine konklusjoner om tiltaltes tilregnelighet.