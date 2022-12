Visste ikke om milliard-ordning de har ansvar for å undersøke

Prislappen er over 100 millioner i året. Forvaringsdømte er plassert i boliger over hele landet. Men Sivilombudet ante ikke at ordningen eksisterte - før hun så på TV 2.

Sivilombudet fikk bakoversveis da TV 2 i vår avslørte at 18 farlige forvaringsdømte sitter prøveløslatt på gårder, i bolighus og leiligheter rundt i landet.

Nå forteller sivilombud Hanne Harlem for første gang hva hun tenkte da hun oppdaget det som ligner på et svart hull i straffesystemet vårt.

– Vi var ikke kjent med at det satt personer på slik straffegjennomføring rundt om i landet, sier Harlem til TV 2.

Høy risiko

Sivilombudet er mannen i gatas vaktbikkje overfor staten. En av deres hovedoppgaver er å undersøke hvilke forhold innsatte soner under.

– Det er svært alvorlig at vi ikke har visst at denne ordningen har eksistert, sier hun.

Ordningen har kostet totalt over én milliard, viser TV 2s gjennomgang.

VISSTE IKKE:Sivilombud Hanne Harlem visste ikke om ordningen før hun så på TV 2. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Gjennom de 20 siste årene har 41 personer sonet i disse enmannsfengslene, uten at Sivilombudet har vært klar over verken hvem som har vært i ordningen eller hvor i landet de er prøveløslatt.

– Hvordan reagerer du på at dere ikke har visst om dette?

– Vi synes det er alvorlig at vi ikke har fått vite det. For det betyr at vi i hele perioden, hvor vi har hatt som oppdrag fra Stortinget å undersøke steder hvor folk er frihetsberøvet, så har vi ikke hatt dette som en del av det vi undersøkte, sier Harlem.

Det var etter at Norge ratifiserte en tilleggserklæring til FNs torturkonvensjon i 2013 staten ga Sivilombudet kontrollansvaret.

De skal gjøre undersøkelser for, blant annet, å forebygge bruk av ulovlig tvang og umenneskelig behandling.

Harlem mener det er ekstra viktig at institusjoner som enmannsfengslene følges opp med uavhengige tilsyn.

TV 2 har fortalt at det ikke har vært tilsyn med ordningen på 20 år.

– Så dette er et svart hull i straffesystemet?

– Ja, det kan du si. Derfor er vi nå i full gang med å innhente informasjon og få oversikt over denne ordningen, sier Harlem.

Kritikkverdig

Hun er tydelig på hvem som ikke har gjort jobben sin når Sivilombudet ikke har vært informert.

– Det er ikke noe tvil om at Justisdepartementet burde ha overlevert informasjon til oss, sier Harlem.

UOPPDAGET: Enmannsfengslene har gått under radaren til det øverste organet som skal undersøke soningsforhold til fanger i Norge. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

For et halvt år siden avslørte TV 2 at det ikke har vært tilsyn med ordningen. Vår gjennomgang viste at det kun hadde vært et tilsyn i løpet av 20 år. Harlem mener det er kritikkverdig hvor lite Justisdepartementet har gjort i kjølvannet av TV 2s saker.

– Ja, det vil jeg si. Justisdepartementet orienterte oss heller ikke da TV 2 gjorde ordningen kjent. Det var jeg som måtte be departementet om informasjon, sier hun.

Forebygge tortur

Etter at Harlem oppdaget straffesystemet gjennom TV 2, gjennomgikk Sivilombudet alle sine oversikter, men fant ingen spor av enmannsfengslene i sine systemer.

I høst sendte Harlem derfor et brev til justis- og beredskapsdepartementet, der hun påpeker Sivilombudets oppgave med å undersøke alle soningsforhold for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

I brevet krever Sivilombudet informasjon om ordningen, den enkelte institusjon og alle som har vært plassert i ordningen siden den ble innført i 2002.

KRITISK: Hanne Harlem sier at Justisdepartementet skulle informert dem. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Hva skal dere nå undersøke, på bakgrunn av TV 2s saker?

– Vårt mandat er først og fremst å se på bruk av tvang og hjemmelsgrunnlag for tvangsbruk. I tillegg skal vi se på hvordan enkeltmennesket blir behandlet.

– Kan det være snakk om brudd på menneskerettighetene?

– Det er altfor tidlig å si. Men det kan jeg ikke utelukke i hvert fall, sier Harlem.

Harlem går langt i sin karakteristikk av at de ikke har visste om ordningen.

– Jeg vil kalle det veldig alvorlig. Jeg kunne også kalt det skandaløst, men det er et ord jeg normalt ikke bruker.

– Veldig bekymret

Flere av de 41 personene som gjennom de siste 20 årene har vært underlagt ordningen med enmannsfengsler, er psykisk utviklingshemmet.

Dette gjør Harlem enda mer bekymret.

– Når utviklingshemmede blir plassert alene på en slik institusjon, er selvfølgelig risikoen stor for at det kan skje feil. Vi er veldig bekymret for at det kan ha vært forhold ved disse stedene som vi burde ha tatt tak i, sier hun.

Sivilombudet sier at det også er svært bekymringsverdig dersom ingen heller har ført tilsyn eller holdt øye med hva som har foregått i disse enmannsfengslene.

– Det er nå all grunn til å få opp farten og begynne med tilsyn og gå gjennom hele denne ordningen, sier Harlem.

Harlem var selv justisminister da ordningen ble vedtatt i 2001, men var ferdig som statsråd da ordningen trådte i kraft.

Justisminister Emilie Enger Mehl sier hun forholder seg til det sivilombudet sier.

– Dette er forhold som ligger langt før min tid. Og som jeg ikke har hatt forutsetninger for å hatt kjennskap til eller gjort noe annerledes i forhold til.

– Beklager du at sivilombudet aldri ble informert?

– Dette er forhold som ligger lenge før min tid. Jeg har ikke forutsetninger for å mene noe om hvordan det kan ha gått til, sier justisministeren.

TV 2 har bedt Justis- og beredskapsdepartementet å svare på årsaken til at de ikke orienterte Sivilombudet. Departementet har ikke besvart vår henvendelse.

Aldri evaluert

Allerede i 2001 ba en samlet justiskomité Stortinget om at ordningen for prøveløslatelser måtte evalueres.

Men det skjedde aldri.

Etter TV 2 avsløringer har Kriminalomsorgsdirektoratet varslet at de vil ha en full gjennomgang – og har bedt Justis- og beredskapsdepartementet ta grep.

I juni lovte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at det skulle skje.

Fortsatt er ikke ordningen evaluert.