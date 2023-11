Viser fingeren til Vixen-Awards

Årets semifinalister til Vixen-Awards 2023 ble avslørt tidligere i november.

Nominasjonslistene har skapt store reaksjoner i sosiale medier, spesielt på TikTok.

Flere kjente norske profiler har tatt til orde, og legger ikke skjul på hva de tenker om kåringen.

I kommentarfeltene gir folk sin støtte til kritikken.

@sebastiansolberg Synes det er utrolig synd at den eneste kåringen influencer bransjen har unlater å nominere mange av de flinkeste folka i klassen… ♬ original sound - Sebastian Solberg

– Jeg synes det er utrolig synd at den eneste kåringen influenser-bransjen har unnlater å nominere mange av de flinkeste folka i klassen, skriver influenser og markedskonsulent Sebastian Solberg under TikTok-videoen.



Han er selv nominert i kategorien mote, men mener det er flere store navn som mangler på listen sammen med han.

TV 2 har prøvd å få kontakt med Sebastian Solberg, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Beauty-influenser Fredrik Skoglund la tirsdag ut en video på TikTok der han går hardt ut mot Vixen-Awards.

– Det har blitt en kjendisfest hvor den som sanker inn flest lesere og views vinner.

For Skoglund handler sminke om mer enn å se bra ut. Han mener det handler om kreativitet, tid og talent.

Nå har han sett seg lei.

Savner drag

– Jeg trenger å se drag queens og kreativ sminke! forteller en frustrert Skoglund.

Videre forteller han at Norge er et lite land med en håndfull kreative sjeler. Derfor mener han at det er feil folk som er nominert, spesielt innenfor beauty- og mote-kategorien.

– Kategorien har blitt tatt over av IT-jenter som driver med trender, som «heatless curls». Jeg mener virkelig ikke noe negativt om dem, men de er ikke så kreative som det Vixen mener de legger vekt på til nominasjonene.

Skoglund mener Vixen har en stor innvirkning på den norske influenser-bransjen. Og at Vixen kunne fremhevet de mest kreative og flinkeste profilene i landet.

– Jeg synes ikke beauty-kategorien bør handle om å være pen. Det bør handle om å brenne for sminke.

KRITISK: Fredrik Skoglund synes ikke nominasjonsprosessen i Vixen fungerer optimalt. Foto: Privat

Daglig leder i Vixen, Pia Tryland, har forståelse for at folk har forskjellige meninger om Vixen.

– Det er helt naturlig at folk er uenige med juryen. Sånn vil det alltid være, sier hun og legger til:

– Vi er opptatt av å ha en god jury og gode kriterier, det tilrettelegger vi for. Jeg oppfatter at juryen tar oppgaven seriøst og vurderer på et objektivt plan.

På Skoglunds spørsmål om hvorfor det ikke er noen norske drag queens på lista, henviser Tryland til nominasjonsprosessen.

– De med flest nominasjoner av folket kommer videre til juryen. Jeg vet ikke om de han savner på lista har blitt nominert av følgerne sine i det hele tatt. Hvis de har blitt stemt på, har de sannsynligvis ikke levert godt nok i henhold til kriteriene.

JURYEN: Pia Tryland er daglig leder i Vixen, og er ikke en del av juryen. Foto: Privat

Nominasjonsprosess

Pia Tryland forteller at det er opp til publikum å nominere kandidater til de 17 ulike nominasjonene.

Av de totalt 33.700 nominasjonene som kom i år, går topp 50 i hver kategori automatisk videre til juryen. I tillegg har juryen «wild cards» dersom de mener noen profiler mangler på topp 50-listen.

Tryland forteller at den endelige listen over nominerte vurderes etter en rekke kriterier: Kategorispesifikke, verdibaserte og engasjement.

– Kategorispesifikk handler om hva den enkelte kategorien ser etter. Verdibasert går på hvilke verdier og om hen følger lover og regler. Til sist vurderes engasjement, altså i hvilken grad innholdet engasjerer målgruppen og hvilken påvirkning personen har.

Ifølge Tryland er juryen sammensatt av 16 folk med ekspertise innenfor sosiale medier, «influencer marketing» og de ulike fagområdene som mote, beauty, interiør og mat.

Største overskriftene

I 2021 var Fredrik Skoglund blant finalistene i beauty-kategorien. I 2022 opplyser han at han ikke ble invitert. Det samme gjelder i 2023.

Skoglund har selv drevet med sminke i seks år, og har bygd seg opp en følgerbase på 850.000 på sosiale medier samlet sett.

– Jeg skal være så ærlig og si at jeg burde vært blant topp ti innenfor beauty-kategorien. Jeg satser internasjonalt på videoer for alle.

@fredrikskoglundd Vil også få med; Alle som er nominert i år fortjener selvsagt også å være det❤️ ♬ original sound - Freddy✨

Skoglund legger til at de nominerte til beauty-kategorien bør dekke flere av kategoriens beskrivelser.

– Man skal ikke gå glipp av en nominasjon bare fordi man ikke skaper de største overskriftene.

KREATIV: Fredrik Skoglund driver selv med sminke, og har tidligere kommet til finalen i Vixen-Awards. Foto: Privat

Til neste gang ønsker Skoglund at Vixen tydeliggjør hva som kreves for å bli nominert og plukket ut som semifinalist.

– Jeg synes absolutt Vixen bør beskrive hva hver kategori innebærer bedre, gjort det mer særegent og fortelle hva de leter etter. Nå virker det som det er lite som skiller kategoriene fra hverandre.

Svarer på kritikken

Pia Tryland i Vixen er uenig i Skoglund om at kriteriene for kategoriene ikke er beskrevet godt nok.

– Jeg synes det er mye som skiller kategoriene, fra vårt perspektiv.

På den resterende kritikken svarer Tryland at juryen er pålagt å følge kriteriene når de avgjør hvem som går videre.

– Det er flere som savner de største navnene innenfor blant annet mote og beauty. Hvorfor er ikke de på listene?

– Det at en influenser har mange følgere og er god i sitt fag er ikke nødvendigvis nok til å havne på listen. Det er tøff konkurranse og mange kriterier de sannsynligvis ikke har nådd opp til - hvis de i det hele tatt er nominert.

Tryland legger til, uten at hun vil nevne noen navn, at hun ser at enkelte store profiler med mange følgere ikke har fått en eneste nominasjon. Det betyr at de ikke blir vurdert av juryen, med mindre juryen velger å bruke en av sine «wildcards» på disse.

– Å bruke «wild card» skal en del til. Da må juryen virkelig mene at personen må med.