– Gjeldsvekstfallet fortsetter, både for privatkunder og for bedrifter. Det viser at renten biter, slik Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen.

I januar var tolvmånedersveksten 3,5 prosent, ned fra 3,7 prosent i desember.



Den totale gjelden lå ved utgangen av januar på 7280 milliarder kroner.



– Ikke bekymret

Selv om norske husholdninger fortsatt har en økning i gjeld, fortsetter gjeldsveksten å falle også på dette området.

– For privatmarkedet gjenspeiler tallene at folk er mer forsiktige når de låner penger til bolig – og at boligprisene samtidig har stagnert, sier Knudsen.



GJELD: Sjeføkonom Kyrre Knudsen er klar på at redusert samlet gjeldsvekst er et tegn på at renta biter. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Veksten lå på 3,3 prosent i januar, en marginal nedgang på 0,1 prosent fra desember i 2023. Husholdningenes gjeld lå ved utgangen av januar på 4311 milliarder kroner.

– Jeg er slett ikke bekymret over gjeldsvekstfallet, og det er bare fint å ta ut litt luft av ballongen. Norges Bank venter faktisk enda lavere gjeldsvekst framover. Med andre ord bør fallet fortsett en stund til, sier Knudsen.

– En fare

Selv om sjeføkonomen ikke er bekymret over gjeldsveksttallene, ser han én potensiell fare ved dem.

For under ett år siden var gjeldsveksten rundt åtte prosent for bedriftsmarkedet, nå er den 2,7 prosent.

– Det forteller oss at økte kostnader gjør at prosjekter utsettes eller stanses. Dette er også ønsket av Norges Bank, sier Knudsen og legger til:

– En fare med denne utviklingen er samtidig at nødvendig omstilling til grønne næringer, kan bli satt på vent eller skrinlegges.