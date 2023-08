– Virker som Russland er på hælene

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den ukrainske offensiven sør i landet har gått tregt, men nådde et viktig vendepunkt mandag med erobringen av landsbyen Robotyne i Zaporizjzja fylke.

Det betød nemlig at ukrainerne hadde brutt gjennom den første av de russiske forsvarslinjene i området.

– Den ukrainske fremgangen er truende, ikke fordi de kan komme langt inn i russisk territorium, men fordi de i løpet av kort tid kan nå den viktige motorveien M14, forteller Palle Ydstebø, landmaktekspert ved Krigsskolen.

En ukrainsk soldat tar en pause på artillerivognen i Donetsk-regionen. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Han forklarer at motorveien, som går langs kysten til Svartehavet og gjennom blant annet Mariupol, er russernes viktigste forsyningslinje ettersom flere av veiene og jernbanelinjene til Krim er blitt ødelagt.

Akkurat nå er det bare noen kilometer mellom de ukrainske styrkene og den viktige forsyningslinjen.

Dersom ukrainerne legger denne under ild, kan det bli kritisk for de russiske styrkene som er sør i Kherson-fylket og på Krim, forklarer Ydstebø.

Avsløres av radar

Johan Huovinen ved den svenske Försvarshögskolan sier til Dagens Nyheter at ukrainske styrker har klart å trenge gjennom russernes forsvarslinje med hjelp av artillerilokaliseringsradar, som gjør at de kan se hvorfra fienden skyter.

– De skyter tilbake bare sekunder senere slik at russisk artilleri og granatkastere ikke rekker å flytte seg, sier Huovinen til avisen.

I mai i år kunngjorde regjeringen donasjoner av blant annet tre Arthur-radarer til Ukraina. Radarene brukes til å lokalisere russisk artilleri.

Ydstebø sier at begge sider har brukt artillerilokaliseringsradarer siden 2014.

– Ukraina har utviklet et svært effektivt system med både droner, radarer og andre sensorer, der de håndterer måledata svært raskt, og angriper russisk artilleri med både eget artilleri og angrepsdroner, sier Ydstebø.

Landmakteksperten sier at det vestlige artilleriet gir Ukraina fordel av bedre rekkevidde, presisjon og virkning i målet.

– Det er dette totalsystemet som gjør den ukrainske kontraskytningen så effektiv, i tillegg til at de angriper de russiske stillingene for å få russerne til å bruke artilleri slik at det kan detekteres og bekjempes, sier Palle Ydstebø til TV 2.

Ressurskrig

– Hvis det fører til at den russiske styrken i Ukraina blir delt i to, og at delen i vest ikke får forsyninger eller kan forsterkes, så har Russland fått et strategisk dilemma tilsvarende det de hadde i Kherson i fjor høst, sier krigseksperten.



Han forklarer at Ukraina lenge har ført en strategi der de prøver å kutte russiske forsyningslinjer, blant annet ved hjelp av droneangrep.

– Det virker som Russland er på hælene ressursmessig. Dette er en ressurskrig, og det går feil vei for Russland dersom de ikke klarer å kontre dette, sier Ydstebø.

VÅPENSTØTTE: Ukraina har gjort fremgang delvis takket være våpenstøtte fra vesten. Her gjør de klart et rakketsystem ved frontlinjen utenfor Bakhmut. Foto: AP/LIBKOS

Russlands strategi derimot, har blant annet vært å forsøke å svekke sivilbefolkningen i Ukraina ved å angripe byer, samt å bruke internasjonal politikk som et våpen, ifølge krigseksperten.

– De angriper matleveranser fra Ukraina, og har trukket seg fra kornavtalen, trekker han frem.

I tillegg forsøker Russland å bygge allianser i utlandet.

– Det meldes nettopp at de har mottatt om lag 600.000 artillerigranater og flere millioner håndvåpenskudd fra Iran, sier Ydstebø.

Omfattende droneangrep

Natt til onsdag gjennomført Ukraina et massivt droneangrep i seks ulike regioner på russisk jord.

Russerne har selv sagt at det er snakk om det største ukrainske droneangrepet siden krigen begynte for halvannet år siden.

Videoer fra Pskov, som ligger nordvest i Russland, viser angivelig flere transportfly som står i brann på luftbasen i byen.

Samtidig ble to personer drept i Kyiv etter et russisk missilangrep, melder lederen av byens militæradministrasjon, Serhij Popko, på Telegram.

I BRANN: Videoer på sosiale medier viser flammer og en stor røyksky ved flybasen i Pskov natt til onsdag. Foto: AP/Ostorozhno Novosti

Palle Ydstebø forklarer at ukrainerne har trappet opp både skalaen og kompleksiteten på droneangrepene i løpet av den siste tiden.

– Det interessante her er at Pskov-basen huser en av Russlands viktigste reserver, nemlig den 76. gardeluftlinedivisjonen, sier han.

– Hva er konsekvensene av dette på sikt?

– Det får ingen umiddelbare følger, men det kan ha noe å si på sikt dersom de må flytte hele styrken lenger øst for å få de ute fra rekkevidde fra dronene, slik de har blitt nødt til å gjøre med de strategiske bombeflyene, sier Ydstebø.