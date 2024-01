Hannah Tomlinson reagerer på at Sandra Borch og Ingvild Kjerkol «slapp unna» med fusk, samtidig som andre studenter straffes hardt.

Hannah (27) ble utestengt for fusk:

I mai 2022 får språkstudenten Hannah Tomlinson (27) en epost fra Universitetet i Oslo (UiO) som snur livet hennes opp ned.

Hun er mistenkt for å ha jukset på eksamen i exphil. Snart får hun også beskjed om at hun er utestengt i ett semester.

Forklaringen? UiO mente at hun ikke hadde brukt nok anførselstegn eller uthevede sitater i oppgaven.

– Jeg skjønte ingenting, og jeg gråt mye. Jeg skammet meg veldig, forteller 27-åringen til TV 2 i dag.

ANFØRSELSTEGN: Manglende tegnsetting var en av årsakene til at studenten ble utestengt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tomlinson har autisme, ADHD og konsentrasjonsvansker og fikk tilrettelagt eksamen. Det vil si at faglærer leste gjennom og ga tommel opp før oppgaven ble levert.

Hun mener selv at hun ble straffet hardt for å ha gjort en liten feil.

Derfor reagerer hun kraftig på avsløringene om at både Sandra Borch (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) kopierte flittig i masteroppgavene sine – uten at det er blitt oppdaget før nylig.

– Det virker som det er andre regler for politikerne enn for studenter generelt, sier Tomlinson til TV 2.

– Jeg mener at regelverket for fusk og plagiat er altfor strengt. Mange studenter har blitt utestengt på grunn av små feil, legger hun til.



Vant i tingretten

Historien til Tomlinson er tidligere omtalt i VG.



Det er svært få studenter som vinner frem når de tar klagesaker til retten, ifølge en kartlegging avisen har gjort.

– Jeg tenker at studenter ikke har noen rettssikkerhet når det kommer til fusk. Det er svært vanskelig for en student å vinne en fuskesak, sier Tomlinson til TV 2.

I desember kom dommen fra Oslo tingrett. Den slo fast at utestengelsen var ugyldig, og at Tomlinson hadde vunnet over staten.

– Jeg var ekstremt heldig. Jeg vet ikke når den siste studenten vant, sier 27-åringen til TV 2.

BELASTENDE: – Jeg har opplevd mye stress og angst på grunn dette, forteller den tidligere UiO-studenten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Saken har likevel vært en stor belastning for 27-åringen i løpet av behandlingstiden på halvannet år.

Tomlinson er egentlig fra Australia, men kom til Norge for å studere i 2018. Hun turte ikke å fortelle familien hjemme at hun hadde blitt utestengt fra studiene.

– Jeg har opplevd mye stress og angst på grunn dette. Studiestedene tar ikke nok hensyn til studentenes psykiske helse når de oppretter sak mot dem, sier den tidligere UiO-studenten.

– Helt absurd

En student ved student ved Høgskolen i Innlandet ble også frikjent etter å ha plagiert seg selv i november, men Kunnskapsdepartementet valgte nylig å anke dommen til høyesterett.

Student Kristoffer Rytterager (27) har tidligere uttalt til Khrono at Høyesteretts-anken var det som motiverte han til å undersøke masteroppgaven til Borch.

– Jeg synes det er helt absurd at det sitter politikere i regjeringen som har jukset, sier Hannah Tomlinson.

GIKK AV: Sandra Borch (Sp) gikk av som statsråd samme dag som det ble påvist tekstlikhet i masteroppgaven hennes. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

For 27-åringen er det nå viktig at masteroppgavene til Kjerkol og Borch blir gjennomgått nøye.



Dersom det blir bekreftet at de har jukset, ønsker den tidligere 27-åringen at de blir straffet på samme måte som andre studenter har blitt de siste årene.

– Å kopiere og lime inn fra andres oppgaver er mye mer alvorlig enn å bruke sitt eget arbeid igjen, eller i mitt tilfelle å ikke bruke anførselstegn, sier Tomlinson.



TV 2 har ikke fått noen kommenterer fra Sandra Borch om denne saken. Ingvild Kjerkol har sagt at hun ikke vil kommentere masteroppgaven sin ytterligere.

Viderefører politikken

På tirsdag overtok Oddmund Hoel (Sp) rollen som høyere utdanningsminister. Han har tidligere vært statssekretær under Borch i Kunnskapsdepartementet.

Da Hoel tok imot statsrådsnøkkelen, sa han at han kom til å videreføre plagiat-politikken til sin tidligere sjef, ifølge Aftenposten.

– Fusk er et økende problem i høyere utdanning. Det må vi ta på stort alvor, ikke minst av hensyn til det store flertallet studenter som ikke fusker, skriver Hoel i en epost til TV 2.

ØKENDE PROBLEM: Den nye statsråden vil slå hardt ned på fusk. Foto: Simen Askjer / TV 2

I løpet av det siste året er det flere som har tatt til orde for å få på plass et nasjonalt regelverk for juks. Det er den ferske statsråden uenig i.



– Vi mener at det er best at de som er nærest fagene og studentene lager reglene, skriver han.

Hoel viser likevel til at regjeringen vil ta grep gjennom den nye Universitets- og høyskolelov som skal snart skal behandles på Stortinget.

– I lovforslaget er vi veldig tydelige på at praksisen, reaksjonene og regelverket på de ulike institusjonene må bli likere, og det må sektoren ta grep om og jobbe frem sammen, skriver den høyere utdanningsministeren.

Får gratis advokat

Hanna Eikeli, studiedirektør ved UiO, skriver til TV 2 at hun har forståelse for at det er belastende å bli mistenkt for fusk.

At studentene ikke har rettssikkerhet i slike saker, er hun derimot uenig i.

– På alle trinn i prosessen har studenten rett til å la seg bistå av en advokat, og universitetet dekker advokatutgifter, understreker studiedirektøren.

Eikeli mener det er vanskelig å kommentere påstanden om at studenter behandles ulikt i fuskesaker, basert på de eksemplene som har vært oppe i mediene.

I tillegg er det opp til universitetene å bestemme hvordan reglene skal praktiseres, trekker hun frem.

– Utdanningsinstitusjonene kan ikke garantere fullt ut at all fusk blir oppdaget. Imidlertid har UiT og Nord universitet nå satt i gang prosesser for å undersøke de omtalte oppgavene til Borch og Kjerkol, skriver Eikeli.



Ikke mer skriftlig eksamen

I dag studerer Hannah Tomlinson fremdeles i Oslo, men på en fagskole og ikke et universitet. Hun har det bedre nå som hun kan legge saken bak seg.

– Jeg hadde ikke lyst til å komme tilbake til UiO, forteller 27-åringen.



– Har det noe med at det ikke er skriftlige eksamener å gjøre?

– Ja, det var en grunn til at jeg byttet til en fagskole. Eksamenene er forskjellige fra det jeg ble vant til på universitetet. Jeg trenger ikke å tenke på kildebruk lenger eller være redd for å bli tatt for fusk, bare fordi jeg gjorde en feil, sier studenten.

FORTSATT STUDENT: Hannah Tomlinson studerer fremdeles i Oslo, og trives bedre nå som hun kan legge saken bak seg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hva tenker du om at den nye statsråden sier han vil fortsette med samme plagiat-politikk?



– Jeg synes det er leit å høre. Det er på tide at det blir endringer i hele systemet, sier 27-åringen til TV 2.