– Virkelig mulig å gjøre gode bruktbilkjøp nå

Sjefen for bilfinansiering i Danske Bank har ett råd til deg som har penger nok til å kjøpe bil nå.

KJØPERS MARKED: Det er gode muligheter for en god deal om du har penger og vil kjøpe en dyr elbil, i følge ekspertene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Hadde det ikke vært for Tesla, så hadde det vært et katastrofemaked. Det sier Ketil Pedersen, sjef for bilfinansiering i Danske Bank om bruktbilmarkedet.

Han sier det er såkalt «kjøpers marked» på bilmarkedet.

På grunn av rente- og prisøkninger og usikkerhet på forbrukermarkedet, tror Pedersen at mange vil selge unna sine dyre biler nå.

– De som kan kjøpe, kan gjøre en god deal nå.

PRUTE: Ketil Pedersen i Danske Bank mener kjøperen kan ta seg til rette på bruktbilmarkedet nå Foto: Danske Bank

Flere biler på markedet

Pedersen i Danske Bank har ett råd til de som har penger til å kjøpe seg bil nå:

Dette betyr «kjøpers marked» Når det er flere som vil selge enn kjøpe en vare, er det kjøperne som har makten.

Det blir et overskudd av varen som selges, og selgeren kan være villig til å sette ned prisen på varen sin.

– Du burde prute!

Tall fra Finn.no viser at det ble lagt ut ca 14 prosent flere biler i første kvartal i 2023 sammenlignet med samme i tid året før.

– Den enes død er en annens brød. Det er virkelig mulighet for å gjøre gode bruktbilkjøp nå, sier Pedersen til TV 2.

– Svært trått

Over nyttår ble det innført moms på elbiler over en halv million kroner.

Dermed ble dyre elbiler - enda dyrere.

Pedersen i Danske Bank tror mange kjøpte nye dyre elbiler like før årsskiftet, for så å selge de som bruktbiler nå.

– Salget av dyrere biler er svært trått om dagen. Noen forhandlere og spekulanter sliter med salget samtidig som også mange andre "selger seg ned" til billigere biler for å håndtere rente og prisøkning, sier han.

POPPULÆR: Det er Nissan Leaf som er den mest attraktive brukte elbilen Foto: Erlend Aas / NTB

Opplysningsrådet for veitrafikken til fører statistikk på eierskifter av biler.

Tallene deres viser at det er omtrent like mange bruktbiler som skifter eiere i år, som i fjor.

Rundt 18 prosent av de omregistrerte bilene er elbiler. Men det er ikke de dyreste elbilene som er de mest attraktive.

Øverst på lista over elbilmodellen som omregistreres mest, finner man Nissan leaf, deretter kommer Tesla model 3 og på tredjeplass kommer Volkswagen egolf.

– Ingen tro på denne teorien

Kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen Norges Bilbransjeforbund Egil Steinsland har en annen oppfatning.

Han har lite tro på Pedersens hypotese om at man kan gjøre et røverkjøp på dyre og brukte elbiler som ble kjøpt før nyttår.

– Jeg har ingen tro på denne teorien. Hvis man bestilte bilen rett før nyttår, har man mest sannsynlig ikke fått den enda. Det har vært et års leveringstid på mange av disse bilene, sier Steinsland til TV 2.

Forretningsutvikler og talsperson for FINN motor, Terje Dahlgren, mener også at bruktbilsalget går godt.

– Vi ser at bilene på Finn i snitt blitt dyrere.

Han mener dette har en sammenheng med at elbilparken av brukte biler har økt og at de nyere og mer kostbare elbilmodellene kommer ut på bruktmarkedet.

– Varelageret av brukte biler er relativt stort, men salget er også godt, skriver Dahlgren til TV 2.

Støtter hypotesen

Kristian Melchior er sjefen for bilforhandleren Rebil. De selger bruktbiler.

RIMELIGERE: Bruktbilforhandler Kristian Melchior sier det er rimeligere biler som er mest attraktive nå Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Han forteller at det har skjedd mye på bruktbilmarkedet i det siste året.

Etter at rentene for alvor begynte å øke i september i fjor, bremset markedet opp.

Han mener også at det nødvendigvis ikke er kjøpers marked i alle kategorier nå.

– Det er eldre og rimeligere biler som er attraktive nå. Både bensin-, diesel- og elbiler.

Men når det kommer til markedet for dyre elbiler, støtter han Pedersen fra Danske Bank sin hypotese om at de kjøpesterke kan gjøre en god deal for en dyr og brukt elbil nå.

– Det er generelt mange dyre elbiler på markedet. Det er mange til salgs sammenlignet med hvor mye som kjøpes.