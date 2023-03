Vinterværet fortsetter: – Det blir en kald uke

Den første vårmåneden er godt i gang, men temperaturene ute gir alt annet enn vårfølelsen.

Flere steder i landet ligger snøen fortsatt på bakken, og grønne trær kan virke langt unna.

Ifølge meteorologen er det heller ikke noe denne uken som tyder på at det vil bli bedre.

– Det blir en kald uke, er dommen fra vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen, til TV 2.

Venter en del snø

De kalde minusgradene har allerede meldt seg på Finnmarksvidda. Natt til mandag nådde temperaturene minus 35 grader. Natt til tirsdag er det ventet at temperaturene vil krype til hele 40 minusgrader.

I tillegg til kalde temperaturer på vidda, er det forventet at det vil komme mer snø langs kysten i nord.

I Tromsø våknet innbyggerne opp til store mengder snø, noe som førte til at Langnes lufthavn måtte stenge.

Hansen spår at snøværet bare vil fortsette utover uken.

– Vi venter en del snøbyger langs kysten det neste døgnet, særlig i Troms. Fra onsdag av er det ventet at det vil bli ganske kaldt og. I Tromsø kan temperaturene komme helt ned i 10 minusgrader, sier Hansen.

Snø i vest

Fra og med onsdag er det ventet at det vil komme snøbyger også sør for Stadt.

På Vestlandet er det ventet at snøbygene kan komme allerede mandag kveld, og vil vare til torsdag.

– Det blir en vinterlig periode på Vestlandet, sier Hansen.

VINTERSOL: Det er varslet mye snø sør i landet. Foto: Berit Keilen / NTB

Det kalde været vil også dominere i Innlandet. Her mener Hansen det kan bli ned mot 30 minusgrader enkelte steder, noe som ikke er så uvanlig på denne tiden av året.

På Sørlandet er det også varslet at det vil komme snøbyger. Det er et kraftig lavtrykk som beveger seg over Skagerak, noe som har ført til at det blir sendt ut gult farevarsel.

– Det kan skape utfordrende kjøreforhold, men det er vanskelig å si enda.

Finværet holder seg

På Østlandet er det ventet at det vil bli store temperaturforskjeller i løpet av de neste døgnene. Hansen forteller at det vil være mye lavere på morgenen enn det blir midt på dagen.

– Solen står ganske høyt på himmelen, som vil gjøre at det blir varmere utover dagen. Så med fint vær kan nok temperaturen stige opp mot null grader.

FINT: Det er meldt sol og fint vær på Østlandet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ellers kan Hansen legge til at uken vil bli preget av lave temperaturer.

– I Oslo vil det nok bli veldig fint. Det kan nok komme litt snøbyger på onsdag og torsdag, men det er ikke så veldig store mengder. Men det blir kaldt, slår Hansen fast.

Har du tenkt deg på ski i helgen, er det mange i øst som kan glede seg. Hansen mener at det fine været på Østlandet kan holde helt til lørdag, selv om det er noe usikkert fordi det er noe lenger frem i tid.