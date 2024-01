Vinterens hyttetrend: – Ikke vanlig

Silje Sandmæl har forklart hvilke skatteregler som gjelder ved hytte-utleie.

Du kan leie ut fritidsbolig inntil 10.000 kroner skattefritt, så lenge du selv helt eller delvis bruker den til fritidsformål med rimelig omfang over tid

Tjener du over 10.000 kroner må du skatte av 85 prosent av overskridende beløp. Leier du ut hytta i så stor grad at det må anses som utleiehytte, må alle leieinntekter skattes av

Dersom utleieinntektene er skattepliktige, må du gi informasjon om inntektene i skattemeldingen. Husk at du da også har rett på fradrag for en rekke utgifter forbundet med utleieforholdet.

Her er noen av utgiftene du kan føre som fradrag:

Vedlikehold

Kommunale avgifter, inkludert eiendomsskatt

Husleie til borettslaget, minus den delen som gjelder avdrag og renter på felles lån

Forsikring

Festeavgift

Annonsering av boligen

Egne reiser forbundet med visning

Strømutgifter, dersom det er inkludert i leien

Også slitasje på møbler kan trekkes fra, dersom du leier ut møblert

I noen tilfeller kan du trekke ifra 15 prosent av brutto leieinntekt som et kostnadsfradrag. Dette gjelder når du selv bruker innboet privat før utleieperioden og det er sannsynlig at du også skal benytte innboet etter utleieperioden, for eksempel ved utleie av egen bolig ved midlertidig fravær. Denne regelen bør ikke brukes når utleieperioden overstiger 3 år.

I andre tilfeller får du fradrag etter de vanlige regler for driftsmidler. For nyinnkjøpt innbo får du da fradrag for det du betalte. Dersom et møbel har en verdi på over 15.000 kroner kan du likevel ikke trekke fra hele beløpet det første året. Du må i stedet føre opp fradrag med en avskrivningssats på 20 prosent av verdien i kjøpsåret. Året etter kan du føre fradrag for ytterligere 20 prosent, osv.