Gassrørleveransene fra Russland til Tyskland skulle ha startet opp igjen lørdag etter et varslet vedlikeholdsarbeid over tre dager.

Fredag varslet det russiske selskapet Gazprom at gassrørledningen Nord Stream 1 er stanset på ubestemt tid.

Begrunnelsen for avstengningen er teknisk feil.

– Dette er et spill for galleriet, og det viser tydelig at det er Russland som nå stenger av gasstilførselen til Tyskland via Nord Stream 1-rørledningen, sier kraftekspert Gert Ove Mollestad til TV 2.

Store svingninger i markedet

Det varslede vedlikeholdsarbeidet har fått flere markedsaktører i Europa til å holde pusten i påvente av Russlands beslutning, og nå frykter Mollestad at vi har en dyster vinter i vente.

ADVARER: Gert Ove Mollestad, redaktør i Montel, frykter prisene i Norge kan nå nye høyder i vinter. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Vinteren vil bli rekorddyr, det er det ingen tvil om. Spørsmålet er bare hvor dyr, sier Mollestad, som også er redaktør i bransjenettstedet Montel.

Markedet har båret preg av store svingninger de siste ukene på grunn av de blandede meldingene fra det russiske selskapet.

Gazprom sendte ut meldinger fredag morgen om at gassen skulle skrus på igjen, før kontrabeskjeden kom på kvelden.

– Signalet fra markedet var tydelig. Prisene falt kraftig da man trodde det skulle bli mer gass tilgjengelig. Nå tenker jeg at frykten er tilbake, sier Mollestad.

– Kan bli veldig ille

Krafteksperten tror hele nedgangen man så forrige uke kan bli reversert og prisfallet visket ut, som følge av Russlands beslutning.

– Ut i fra dette vil vi nok se en kraftig prisoppgang i markedet fra og med mandag, gitt at gassflyten ikke starter opp igjen. Problemet er at ingen vet hva Russland kommer til å gjøre, sier Mollestad.

– Hvor alvorlig vil dette kunne bli for Europa og Norge?

– Det var helt utrolig høye priser – spesielt fredag – i forrige uke, noe som roet seg litt igjennom uken. Nå er vi tilbake i den veldig alvorlige situasjonen som vi hadde, og det er dystre utsikter for vinteren, sier krafteksperten, og legger til:

– Dette kan bli veldig ille for Europa i vinter. Det vil ikke bare løfte gassprisene i Tyskland, men også kraftprisene i Norden og i Sør-Norge.

EU vil gripe inn

Det eneste som kan hjelpe på gasskrisen er å spare på energien, strømmen og gassforbruket.

Den største frykten er en veldig kald vinter.

– EU har varslet om tiltak hvor de vil gripe inn i markedet, men det blir ikke mer gass av den grunn. Det som virkelig kan hjelpe er en mild vinter med mye regn her hjemme og mye vind på Kontinentet, forklarer Mollestad.

Hastetiltaket fra EU ble klart under en tale fra EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, tidligere denne uken.

En rettesnor for norske priser

Krafteksperten spår at de tyske prisene vil fungere som en slags rettesnor for de norske prisene gjennom høsten og vinteren.

– På fredag indikerte markedet at Tyskland vil få en strømpris på rundt seks kroner per kWh i snitt i fjerde kvartal og syv kroner i første kvartal. Det er grunn til å tro at prisene i Sør-Norge vil ligge tett på det nivået, men dette var prisene etter et kraftig fall gjennom uken, sier redaktøren.

– På mandag vil det nok komme en betydelig prisoppgang gitt at gassflyten fra Russland ikke trappes opp igjen.

Ukraina vil tilby strøm til Europa

Lørdag morgen kom meldingen om at krigsherjede Ukraina ønsker å forsyne Tyskland med strøm, for å hjelpe Europa til å bli mindre avhengig av russisk gass.

– For tiden eksporterer Ukraina strøm til Moldova, Romania, Slovakia og Polen. Men vi er klare til å utvide eksporten til Tyskland, sier Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

– Vil dette kunne hjelpe på strømprisene i Europa og Norge?

– Det spørs på hvor mye strøm Ukraina faktisk kan levere, men i en slik anstrengt situasjon vi ligger an til å få til vinteren, er det klart at alle ekstra bidrag hjelper, sier Mollestad.